Quand un chien ne rentre pas, les heures paraissent bien longues... La famille d'Archie, un Labrador jaune de 9 ans, en a récemment fait l'expérience dans le comté de Roanoke, en Virginie (États-Unis). Son histoire, relayée par Parade , a commencé le lundi 9 novembre : à 13 h, il était déjà signalé disparu de son domicile. Pendant près de 48 heures, des habitants et des bénévoles ont tenté de retrouver le compagnon à 4 pattes de Betsy Hill Hudson.

Sa famille, elle, disait l'entendre hurler depuis le flanc d'une montagne toute proche. Quant à l'endroit où il est tombé, son nom varie d'un média local à l'autre de Poor Mountain au secteur de Bent Mountain. Les pompiers de Roanoke County Fire & Rescue ont en tout cas expliqué que le toutou « avait fait une chute et s'était retrouvé coincé ».

Les pompiers sortent les cordes

Il a fallu attendre le mercredi, un peu avant 15 h 30, pour que les secours le rejoignent enfin. Des cordes ont été nécessaires pour le tirer de ce mauvais pas : après l'avoir localisé, les équipes de la caserne 11 et les unités de sauvetage technique lourd des casernes 5 et 1 ont mené l'opération ensemble.

© Roanoke County Fire & Rescue Department / Facebook

Ils n'ont pas été les seuls à être salués : les médias ont aussi mis en avant le rôle de la société Backridge Drone Services et celui des bénévoles. « Un remerciement tout spécial à Backridge drone services », a d'ailleurs écrit Betsy Hill Hudson, la maîtresse d'Archie, sur Facebook.

Pour les secours du comté, ce n'était pas une première. Nikko, un Akita de plus de 56 kilos, avait lui aussi bénéficié de leur aide en 2020 : c'est dans un panier Stokes qu'il avait quitté le sentier de McAfee Knob.

Des nouvelles rassurantes

Le Labrador est désormais en sécurité et reçoit les soins dont il a besoin, ont fait savoir ses sauveteurs. Du côté d'Angels of Assisi, on évoque quelques bosses et des bleus, mais aussi un chien qui semble avoir gardé le moral !

© Betsy Hill Hudson

Aux dernières nouvelles, Archie avait retrouvé sa maison, où il se reposait près d'un feu.