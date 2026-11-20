L'histoire de cette famille de félins, relayée par The Dodo , a commencé peu après l'arrivée de 2 employées et d'une bénévole chez Friends of Michigan Animals Rescue, à Belleville dans le Michigan (Etats-Unis). Les 3 femmes ont aperçu une boîte, posée à l'extrémité de l'allée, et comme il faisait froid ce matin-là, elles sont allées la chercher sans attendre pour la mettre à l'abri.

Elles se doutaient déjà de ce qu'elle renfermait, et l'inscription tracée sur le carton l'a confirmé : « Chatte maman 3 bébés chatons N'A PAS LES MOYENS. »

© Friends of Michigan Animals Rescue

Les chatons et leur mère se portaient bien malgré tout

Le colis n'a toutefois pas été ouvert tout de suite. Michelle Eastlake, responsable des opérations de la structure d'accueil, explique que personne ne savait exactement à quoi s'attendre et que l'équipe ne voulait pas risquer de voir un chat bondir hors de la boîte puis filer. Celle-ci a donc été portée jusqu'à l'espace sécurisé du refuge, et c'est là seulement qu'on l'a ouverte.

© Friends of Michigan Animals Rescue

À l'intérieur, tout correspondait à l'annonce : une chatte au pelage blanc et tigré, entourée de 3 minuscules chatons. L'équipe s'inquiétait des températures du matin, et aussi de l'absence de toute ouverture pour laisser passer l'air dans la boîte. Ces craintes ont vite été levées : la mère et ses petits se portaient bien, et le corps des chatons avait gardé sa chaleur.

C'est d'ailleurs cette chaleur qui fait dire au refuge que les 4 félins enfermés dans le carton n'avaient passé qu'environ 20 minutes dehors. Michelle Eastlake pense que la personne venue les déposer a peut-être attendu l'arrivée de l'équipe du matin.

© Friends of Michigan Animals Rescue

À peine sortie, la mère s'est mise à miauler en direction de celles qui venaient de la recueillir, tandis que ses petits, un peu craintifs, se sont tout de même laissé manipuler et soigner. La chatte a reçu le nom de Croissant, et sa portée ceux de Scone, Tart et Macaroon.

Une place de plus auprès de Croissant

Dès le lendemain, un homme s'est présenté au refuge avec un chaton qu'il avait découvert, seul, dans son jardin. Il espérait que la structure accepterait de l'accueillir et de lui donner sa chance.

Le nouveau venu avait à peu près l'âge de Scone, Tart et Macaroon. Sans mère pour s'occuper de lui, il aurait eu besoin de soins constants de la part de l'équipe. Celle-ci l'a plutôt présenté à Croissant.

Elle l'a pris sans attendre parmi ses propres petits. « C'était l'une des choses les plus douces dont nous ayons été témoins », confie Michelle Eastlake, avant d'ajouter : « Aucune hésitation, aucune période de présentation, juste une acceptation immédiate. »

Baptisé Strudel, ce 4e chaton se développe désormais auprès de ses nouveaux frères et sœurs. Toute la famille se porte bien, et l'équipe a hâte de voir grandir les 5 félins.