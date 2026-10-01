Les chiens perdent leurs poils, mais tous ne connaissent pas une forte mue au printemps et en automne

Le saviez-vous ? La mue varie selon la race de votre chien, son type de pelage et le cycle de croissance du poil. Chez certains toutous, elle est très marquée et liée aux changements de saison. Chez d’autres, comme le Caniche, le renouvellement du poil est différent. On vous explique.

Qu’est-ce que la mue chez le chien ?

La mue correspond au renouvellement naturellement du pelage chez nos amis les chiens. Le poil pousse pendant la phase anagène, passe par une courte phase de transition appelée « catagène », puis passe par l’étape « télogène » durant laquelle il reste au repos avant de tomber.

Chez de nombreux toutous, une partie importante des follicules atteint ce dernier palier lorsque la durée d’ensoleillement et les températures changent. La robe d’hiver laisse progressivement sa place au pelage d’été, puis le processus s’inverse en automne.

Toutefois, ce phénomène n’est pas identique chez tous les chiens ! La génétique joue un rôle majeur dans la longueur, le type, la structure et le rythme de croissance du poil.

Quels chiens font-ils leur mue ?

Il existe de grandes différentes entre les races. Les Labradors, par exemple, perdent régulièrement leurs poils ; mais certaines races nordiques présentent une mue saisonnière particulièrement marquée.

À l’inverse, les toutous dont le poil pousse longtemps avant d’entrer dans une phase de repos perdent généralement moins de poil au sol, comme le Caniche. Sa fourrure bouclée connaît une phase anagène très longue, où le poil continue de pousser. Arrivé en fin de cycle, il peut tomber, mais reste souvent piégé dans le pelage caractérisé par des boucles au lieu de se retrouver par terre. Cette caractéristique explique pourquoi un brossage régulier demeure indispensable, notamment pour éviter les nœuds.

Le conseil de Woopets : quels sont les bons gestes à adopter lors de la mue de votre chien ?

Quand votre fidèle compagnon à 4 pattes mue, un brossage adapté à son type de poil permet de retirer les poils morts avant qu’ils ne s’accumulent dans la maison ou ne forment des nœuds. La fréquence de ce soin dépend de la race et du pelage. Ainsi, un chien avec un sous-poil dense demande davantage d’entretien qu’un canidé arborant un manteau court. Nous vous recommandons aussi d’aspirer régulièrement votre intérieur et les accessoires de votre toutou.

Dans tous les cas, la mue reste normale lorsqu’elle s’accompagne d’un pelage qui se renouvelle sans laisser de zones dégarnies. Une perte brutale et excessive hors mue naturelle, des plaques sans poils, des démangeaisons ou des rougeurs doivent vous inciter à consulter votre vétérinaire : il peut s’agir d’un souci de santé ou lié au bien-être de votre animal (maladie, allergie, stress…).