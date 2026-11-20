Dans l'État de Washington aux États-Unis, 2 frères Pitbulls sont tombés gravement malades à cause du parvovirus, et un seul a survécu. Le rescapé, surnommé Potato, a été confié à un refuge alors qu'il luttait encore contre le virus.

Son nom complet ? King Russett Sweet Potato, que l'on abrège plus volontiers en Potato. Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, a commencé aux côtés de son frère, emporté par le virus.

Le chiot Pitbull n'était pas encore guéri lorsqu'il a été confié à un refuge, dans des circonstances qui ne sont pas précisées par nos confrères.

Brooklyn Washburn, sa mère d'accueil, a pourtant transformé la vie du toutou, et il ne lui a pas fallu des mois pour y parvenir : quelques jours ont suffi !

© @brooklyn.washburn / Instagram

Un chien au regard expressif

Aujourd'hui, Potato se montre on ne peut plus affectueux. Plutôt grand, il n'en reste pas moins un candidat tout trouvé pour les séances de câlins. Difficile, aussi, de passer à côté de ses grands yeux et de sa manière de se tortiller de tout son corps.

Brooklyn filme régulièrement son protégé, et ses vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sous ces images, les internautes s'enthousiasment pour la bouille du toutou et pour son regard si expressif.

« Il est adorable. J'espère qu'il trouvera un foyer aimant et chaleureux », commente une utilisatrice d'Instagram. « Quel beau gosse ! », ajoute une autre personne. « Toby a également survécu à la parvovirose. Le vétérinaire a dit qu'il avait très peu de chances de s'en sortir car il était probablement le plus faible de sa portée. Il aura 9 ans le 20 novembre », témoigne un dénommé Miguelito, touché par l'histoire de Potato.

Un chien bientôt proposé à l'adoption

Cette visibilité, la plupart des chiens de son type n'en profitent pas. Malheureusement, les Pitbulls attendent souvent plus longtemps avant d'être adoptés, la faute à une mauvaise réputation, en grande partie inexacte.

D'autres critères peuvent encore prolonger le séjour en refuge : l'âge, la taille, ou même la couleur du pelage. Les animaux noirs, moins faciles à mettre en valeur en photo, passent ainsi plus souvent inaperçus auprès des adoptants.

© @brooklyn.washburn / Instagram

Pour Potato, la suite se dessine déjà. Le chiot sera proposé à l'adoption dans l'État de Washington par l'intermédiaire de l'association Mikey's Chance Canine Rescue. Quelques rendez-vous chez le vétérinaire l'attendent encore avant qu'il puisse rejoindre sa famille pour la vie ; les personnes intéressées pourront bientôt se manifester !