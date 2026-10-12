Une vétérinaire veut parcourir 620 km en 22 jours pour financer un nouvel hôpital pour les animaux errants

620 kilomètres à parcourir, 22 jours pour y parvenir et un objectif de taille : offrir un nouvel hôpital aux animaux errants du Sri Lanka. C’est le défi que s’est lancé Janey Lowes, une vétérinaire britannique qui, depuis 2014, se bat au quotidien pour soigner les chiens et les chats abandonnés de ce pays.

Lorsqu’elle a découvert la détresse des animaux errants au Sri Lanka, Janey Lowes, une vétérinaire originaire du nord de l'Angleterre, a décidé de changer de vie pour leur venir en aide. Depuis, elle a soigné des milliers d’animaux sur place et aurait bien besoin d’un nouvel hôpital. Pour financer son projet, la jeune femme est même prête à donner de sa personne en se lançant un défi hors du commun.

620 kilomètres pour sauver les animaux errants

Le défi de Janey est au moins à la hauteur de son engagement : le 9 octobre, elle prendra le départ de son « Dog Jog » à Point Pedro, dans le nord du pays, avec l'objectif de rejoindre Dondra, à 620 kilomètres de là, en seulement 22 jours. Une distance vertigineuse, qui représente l'équivalent d'une trentaine de Great North Run (une célèbre course britannique de 21,1 kilomètres).

© Janey Lowes

Pour la vétérinaire, pas question de reculer, car elle espère récolter les 1,6 million de livres sterling (soit près de 1,9 million d’euros) nécessaires à la construction d'un nouvel hôpital. « Ce chiffre est terrifiant, mais c'est le prix d'un appartement de 2 chambres à Londres, et cela permettrait de construire un hôpital entièrement fonctionnel », explique-t-elle à la BBC.

Même si la jeune femme n'aime pas spécialement courir, elle assume ce pari un peu fou : « Je ne sais pas à quoi je pensais, j'avais juste besoin de faire quelque chose de fou pour récolter la somme dont nous avons besoin. » Une chose est certaine, ajoute-t-elle : « Cela aidera tellement de chiens. »

Une clinique rapidement devenue trop petite

Pour Janey, tout a commencé en 2014, après un voyage au Sri Lanka qui l’a profondément marqué. Face au nombre d'animaux errants blessés et au manque de soins disponibles, la vétérinaire britannique a décidé de créer l'association WeCare Worldwide. « Je me souviens juste de m'être sentie complètement inutile, même en tant que vétérinaire. J'avais toutes les compétences pour aider, mais je ne pouvais rien faire, je n'avais aucun équipement », raconte-t-elle.

© Janey Lowes

D'abord soignés à son domicile, les animaux ont ensuite été accueillis dans une ancienne pépinière transformée en clinique. Depuis, plus de 35 000 chiens et chats y ont été pris en charge, notamment pour des vaccinations contre la rage ou des blessures parfois graves après des accidents de la route.

Mais au fil des années, les locaux ont montré leurs limites. Trop petits, vétustes, touchés par des moisissures et des fuites, ils ne permettent plus à l'association de travailler dans de bonnes conditions. « Franchement, c'était trop petit à l'époque, et c'est toujours trop petit maintenant, chaque petit espace est optimisé », déplore Janey Lowes.

Pour continuer à venir en aide aux animaux, l'association a donc déjà identifié le terrain de son futur hôpital, qui accueillera également un centre de formation. Reste désormais à réunir les fonds nécessaires pour donner vie à ce nouveau refuge médical... Alors, à vos baskets Dr Lowes !