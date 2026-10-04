Ce chien de 9 ans, autrefois battu, est adopté et redonne un peu de joie à un chien qui a perdu son compagnon

Ben, un chien croisé Teckel et Caniche, a été saisi par l’association Action Protection Animale (APA) après avoir été battu par ses anciens détenteurs. Lors de son sauvetage, le vieux toutou de 9 ans traînait un corps sale et souffrait d’une otite purulente. Après quelques semaines de soins, ce rescapé de la cruauté humaine se porte mieux. Il a même été adopté !

Ben est un compagnon extrêmement attachant et très affectueux. Pourtant, ce croisé Teckel et Caniche cache un passé difficile. Battu par ses anciens détenteurs, « les coups ont laissé des marques sur son petit corps ».

« Il était dans un sale état lorsqu’il a été saisi par Action Protection Animale, confie l’association sur son site web, il était même difficile de savoir à quoi il ressemblait sous son pelage crasseux et emmêlé. » Pour ne rien arranger, « Ben souffrait d’une otite purulente qui le faisait terriblement souffrir et dégageait une odeur infecte ».

© Action Protection Animale

De nombreux soins

À la suite de son sauvetage, le toutou âgé de 9 ans a bénéficié de nombreux soins. Comme le soulignent ses bienfaiteurs, il est devenu « tout beau, tout propre » au bout de quelques semaines.

« […] Il a un souffle au cœur qui n’est pas vraiment aidé par son surpoids. Car oui, Ben adore manger et ça se voit, précise APA, il a du mal à passer les marches et ne peut pas monter ou descendre des escaliers. Par contre, il sait très bien monter sur le canapé. »

Aujourd’hui, ce « petit bonhomme au grand caractère », qui « sait ce qu’il ne veut pas » et « ne manquera pas de vous le dire », a commencé un nouveau chapitre de sa vie placé sous le signe de l’amour…

© Action Protection Animale

Ben connaît enfin son « happy ending »

Un premier essai d’adoption chez « un charmant couple, déjà accompagné de plusieurs chiens » n’a malheureusement pas abouti. « Plusieurs semaines durant, les adoptants ont fait preuve de patience, mais malgré tous leurs efforts, Ben et l’un des chiens de la famille ne parvenaient pas à s’entendre. La situation devenait de plus en plus compliquée et il était devenu évident que la cohabitation n’était pas la bonne solution, explique l’association, une décision responsable a alors été prise : Ben est revenu sous la protection d’APA. »

© Action Protection Animale

Le destin avait effectivement d’autres plans pour cette adorable boule de poils. « Depuis quelques semaines, Ben évolue chez un couple et leur toutou… et tout se passe très bien, se réjouissent ses anges gardiens, ils ont compris le fonctionnement de Ben, vu son petit caractère, et s’occupent de lui à merveille. Ben s’est parfaitement intégré et il a également permis à leur chien, qui souffrait de la perte de son compagnon de vie, de retrouver un peu de joie. »

Cette fois-ci, Ben a mis la patte sur le foyer idéal et sait qu'il n'est jamais trop tard pour profiter d'une seconde chance !