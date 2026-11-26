Pendant 10 ans, Isaac, le Labrador Retriever de Julie Jolicoeur, a apporté sourires et réconfort à des centaines d'enfants soignés au Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO). Sa maîtresse l'avait pourtant élevé pour un tout autre métier, auquel il n'a jamais accédé.

Le récit de Dog Heirs évoque plus de 1 100 visites auprès des jeunes patients du CHEO, au Canada. Au fil des années, Isaac, ce Labrador Retriever fidèle au poste, était devenu un membre très apprécié du personnel !

Sa présence ne se limitait d'ailleurs pas à l'hôpital, puisque le toutou intervenait aussi dans une Maison Ronald McDonald, qui offre un hébergement et du soutien aux familles d'enfants gravement malades ou blessés, devant se déplacer loin de chez eux pour obtenir des soins pédiatriques. Là encore, il allait à la rencontre des enfants, qui ont été des centaines à croiser sa route.

Cette longue carrière a pris fin récemment : le chien de thérapie a officiellement pris sa retraite.

© CHEO / Facebook

Trop peu motivé pour guider

Le plus étonnant ? Isaac n'était pas destiné à ce rôle. Son humaine, Julie Jolicoeur, le préparait au départ à une carrière de chien guide. Le Labrador n'a toutefois pas passé la sélection, car on estimait qu'il manquait de motivation.

Son caractère calme et doux s'est en revanche révélé bien mieux adapté à une autre mission, celle de chien de thérapie, que le compagnon à 4 pattes a remplie avec joie auprès des enfants.

De cette décennie, Julie garde une foule d'instants précieux et le souvenir des enfants que son Labrador a aidés. « Ce sont 10 des plus belles années », confie-t-elle.

Un départ qui émeut du monde

Sur Facebook, le CHEO a tenu à rendre hommage à ce compagnon attachant. « Aujourd’hui, nous lui avons organisé une fête de retraite bien méritée pour souligner toute la joie, le réconfort et les innombrables sourires qu’il a apportés aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux membres du personnel au fil des ans, lit-on, merci à Isaac et à sa maîtresse, Julie, d’avoir occupé une place si spéciale au sein de la communauté du CHEO. »

De nombreux internautes ont également exprimé leur émotion dans les commentaires. « Je t'aimerai toujours, Isaac, j'espère que tu auras plein de câlins, de promenades et de temps en temps des petites friandises pour chiens. Je vous serai éternellement reconnaissante pour toute la joie que vous avez apportée aux enfants et aux familles du CHEO (et à ses médecins) », écrit par exemple une dénommée Eleni. « J'ai eu le privilège de travailler avec Julie et Isaac pendant de nombreuses années, alors qu'ils prodiguaient des soins très particuliers aux patients (et au personnel !) du service 6N. Ils vont beaucoup me manquer et je leur serai toujours reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour nous », ajoute une autre personne, qui n'oubliera jamais le brave toutou.