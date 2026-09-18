Ce chien disparu depuis un an est retrouvé à près de 1 700 km de chez lui et rentre grâce à sa puce

Après un an sans nouvelles, la famille de Coco a enfin retrouvé son chien porté disparu à près de 1 700 kilomètres de chez elle. C’est grâce à sa puce électronique, dont les informations étaient toujours à jour, que ce Husky a pu reprendre le chemin de la maison.

Coco, un Husky Sibérien à la fourrure entièrement blanche et aux yeux bleus, est le seul à connaître les secrets de sa longue absence et de son incroyable périple pour le moment. Ce chien longtemps séparé de sa famille et s'était retrouvé à une quinzaine d'heures de route de chez lui est finalement retourné auprès des siens grâce à sa puce d'identification, rapportait KTSM .

Le quadrupède avait récemment été découvert seul sur le parking d'une aire de repos pour chauffeurs de poids lourds le long de l'autoroute Interstate 80, près de Walcott en Iowa (Etats-Unis). Les témoins qui l'avaient repéré en avaient informé les autorités, et c'est un adjoint du shérif du comté de Scott qui s'était rendu sur les lieux pour le prendre en charge.

Le policier l'a ensuite emmené au refuge de l'association locale Humane Society of Scott County, à Davenport. Les membres du personnel ont passé le chien au lecteur de puce, constatant qu'il en portait bien une et que les informations d'identification étaient à jour.

« Voilà la puissance d’une puce électronique »

En prenant connaissance de celles-ci, ils ont été stupéfaits d'apprendre que sa famille habite non pas en Iowa, mais à 1 700 kilomètres de là ; à San Antonio dans l'Etat du Texas, en l'occurrence.

La surprise a été encore plus grande pour les maîtres de Coco quand le refuge les a appelés pour leur annoncer la nouvelle. Cela faisait un an qu'ils n'avaient plus de nouvelles du canidé.

Ils ont effectué le long voyage pour vivre d'émouvantes retrouvailles avec leur chien et le ramener à la maison.



Humane Society of Scott County / Facebook

« Voilà la puissance d’une puce électronique ! » peut-on lire sur la page Facebook de la Humane Society of Scott County.

Le conseil Woopets : pourquoi faut-il déclarer rapidement un chien perdu ?

Plus le signalement est effectué tôt, plus il est facile de multiplier les pistes et d’éviter que l’animal ne s’éloigne davantage. Dès sa disparition :

Déclarez-le comme perdu auprès du fichier national d’identification (I-Cad) et vérifiez que vos coordonnées sont bien à jour.

Prévenez les vétérinaires, refuges et associations de votre secteur, qui peuvent être contactés si quelqu’un retrouve votre chien.

Diffusez une annonce avec une photo récente, son nom, le lieu et la date de disparition ainsi qu’un moyen de vous joindre.

Organisez les recherches autour du lieu où il a été vu pour la dernière fois, en élargissant progressivement le périmètre.

Un signalement rapide permet surtout de faire circuler plus vite l’information auprès des personnes susceptibles de croiser votre animal.