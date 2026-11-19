À Beaulieu-sur-Layon (49), la bibliothèque a ouvert le mardi 20 octobre 2026 un cycle consacré aux troubles DYS/TDAH par une séance de médiation canine autour de la lecture, a rapporté Courrier de l'Ouest . 8 enfants concernés y ont rencontré Nelson, le Golden Retriever de la médiatrice Cindy Mildange, pour un après-midi mêlant histoires lues à voix haute, jeux et moments en tête-à-tête avec le chien.

Cette rencontre inaugurait les rendez-vous phares de la médiathèque pour les mois d'octobre et de novembre, tous tournés vers les troubles DYS et le TDAH, ce trouble de l'attention qui s'accompagne ou non d'hyperactivité. À l'aise dans la bibliothèque, le chien s'est installé aux pieds de sa maîtresse.

Chacun son tour, seul avec Nelson

L'après-midi a débuté par un temps de rencontre pendant lequel les enfants ont pu discuter avec le chien et sa maîtresse et prendre leurs marques. Cindy Mildange a ensuite lu une histoire au groupe tandis que Nelson allait d'un enfant à l'autre, avant qu'un jeu ne prolonge ce moment partagé.

La séance de médiation canine s'est ensuite poursuivie autrement : chaque enfant, l'un après l'autre, s'est retrouvé seul avec le Golden Retriever et la médiatrice, le temps de la lecture d'un texte, qu'il l'ait choisi ou non, puis de jouer avec lui. Pendant que l'un d'eux profitait de ce tête-à-tête, les autres restaient auprès de la bibliothécaire, Virginie Cassin, qui avait sorti pour eux une caisse remplie de jeux de société adaptés.

© Cindy Mildange / Facebook

Les enfants en redemandent

La bibliothécaire retient surtout la réaction des participants. Les enfants ont apprécié l'après-midi, raconte Virginie Cassin, au point de demander quand d'autres séances seraient organisées.

Le cycle se poursuivra le jeudi 19 novembre : à 20 h, la salle Saint-Louis accueillera une exposition et un documentaire. La première, intitulée « Raconter les troubles DYS et TDAH », a été conçue par des mamans et mise en images par M. Le Rouge ; le Centre socioculturel des coteaux du Layon en assure le portage.

Le documentaire « Non conformes », de Vincent Dumesnil, se penche quant à lui sur la dyslexie à travers Hortense, Maolan et Christopher, 3 personnes concernées, et montre comment elles composent avec ce trouble jour après jour, en famille comme en dehors de l'école. L'association APEDYS 49 et une orthophoniste participeront ensuite à un temps d'échanges avec le public. La soirée est gratuite et ouverte à tous.