Robert Cowden, 52 ans, raconte avoir perdu du jour au lendemain sa maison, son travail et sa voiture. Fin avril, cet homme originaire d'Oklahoma City (Etats-Unis) a pris la route avec son chien Enzo, qu'il ne voulait pas perdre lui aussi, d'abord à pied, puis en canoë sur la rivière Ohio. Le mercredi 11 novembre 2026, le duo a fait halte à Paducah, où WPSD Local 6 a recueilli son récit.

Paducah figurait depuis longtemps sur la liste de Robert Cowden. En préparant la descente, il avait en effet cherché, le long du cours d'eau, des cités où les chiens sont les bienvenus. Le temps de cette pause, quelqu'un devait garder l'embarcation pendant 2 jours, tandis que l'homme et Enzo, présenté comme le capitaine de l'expédition, s'installaient dans une chambre de motel.

L'alcoolisme, la sobriété et la présence d'Enzo à ses côtés

À l'origine de ce voyage, il y a une rechute. Robert Cowden dit souffrir d'alcoolisme : alors qu'il occupait un emploi depuis 5 ans et que tout allait bien, il a perdu d'un coup son logement, son poste et son véhicule. Comme il ne voulait pas se retrouver aussi sans Enzo, il s'est lancé avec lui dans une traversée du pays, et tous 2 sont partis à pied, parcourant près de 1 800 kilomètres entre le Kansas et Pittsburgh (Pennsylvanie).

Cowden a reconnu avoir bu pendant les premières semaines de l'expédition. Puis il en a eu assez et, le 13 mai, il a arrêté, avec l'aide de sa foi, dans laquelle il dit puiser sa force. Sobre depuis cette date, il commence chacune de ses journées par une prière, demandant que lui et son chien puissent avancer un jour de plus.

Un marcheur qui redoutait la rivière

C'est sur la Katy Trail, dans le Missouri, que l'idée de troquer la marche contre la pagaie lui est venue. Il se demandait aussi comment regagner l'ouest avec Enzo une fois la partie est du parcours bouclée. À Pittsburgh, là où commence l'Ohio, ils ont donc mis à l'eau leur canoë, baptisé Amazing Grace.

Robert n'avait pourtant rien d'un habitué des cours d'eau, et tout ce qu'il sait de la rivière, il l'a appris en 3 ou 4 mois. « J'étais terrifié, et nous l'avons fait quand même », insiste-t-il. Outre sa foi et son capitaine à 4 pattes, il salue son Esquif Prospecteur 17, le canoë grâce auquel un débutant a pu se lancer dans une telle descente.

« Un sentiment de communauté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs »

Sur l'eau, il a découvert une culture qu'il ne connaissait pas et un accueil renouvelé dans chaque ville. « Il y a sur la rivière un sentiment de communauté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Amérique », assure-t-il. Le périple se suit d'ailleurs sur Facebook et YouTube, sous le titre Enzo The Great An American Expedition, et 3 personnes sont venues à la rencontre du duo pendant l'entretien.

À mesure que la fin de l'Ohio approche, Cowden parle d'un vrai sentiment d'accomplissement et d'une expérience surréaliste. La rivière doit s'achever pour eux à Cairo (Illinois), mais pas le voyage : ils prévoient de descendre ensuite le Mississippi, toujours en canoë, jusqu'à la côte du Golfe.

« Je pense que le meilleur de mon histoire, c'est le nombre de fois où je me suis relevé », confie-t-il. Une fois le Golfe atteint, lui et Enzo comptent rentrer en Oklahoma, où il veut trouver un emploi, travailler et se conduire comme il faut.