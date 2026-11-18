Certaines adoptions se décident en un instant, d'autres mûrissent visite après visite. À Franklin, dans le Tennessee, des parents ont fini par accueillir Wendy sans en souffler mot à leur fille Sage. Relayée en novembre par Parade Pets , la vidéo de leurs retrouvailles à la maison a surpris les internautes, moins par l'adoption elle-même que par la façon dont la fillette a réagi…

Ses parents n'avaient rien dit à Sage de leur décision de ramener Wendy à la maison. En franchissant la porte, la petite fille s'est arrêtée net en découvrant celle qui l'attendait à l'intérieur.

Dans cette séquence publiée sur Facebook, la fillette, folle de joie, a déclaré : « C'est le meilleur moment de ma vie. C'est le chien que je voulais le plus dans ce refuge. »

© Molly Rivers / Facebook

Ce n'est pourtant pas un débordement d'émotion qui a retenu l'attention des spectateurs, mais le calme de l'enfant.

Visiblement très excitée, Sage est pourtant restée douce et posée face à la chienne. D'après le récit relayé, cette retenue refléterait ses nombreux passages au refuge, où elle s'était exercée à la douceur avec elle.

© Molly Rivers / Facebook

Un refuge de plus en plus dur à quitter

Car cette adoption n'a rien eu d'un coup de tête. La famille a poussé 3 fois la porte du Williamson County Animal Center, à Franklin, pour de simples visites. À chacune d'elles, elle a passé du temps avec Wendy, et la quitter s'est révélé de moins en moins facile.

La famille est ainsi revenue à plusieurs reprises avant de décider que cette chienne du refuge avait sa place au sein du foyer, puis elle l'a ramenée à la maison.

Sage fait désormais la lecture à Wendy

À 4 ans et demi, Wendy compte déjà parmi les chiennes seniors, sans être bien vieille pour autant. Son histoire a d'ailleurs été partagée en novembre, mois consacré aux États-Unis à l'adoption des chiens seniors de refuge. Elle a aujourd'hui trouvé ses marques dans la famille et gagné, au passage, une petite sœur avec qui jouer.

© Molly Rivers / Facebook

La suite de la vidéo a donné un aperçu de leur quotidien : partageant le canapé avec sa compagne à 4 pattes, Sage lui faisait la lecture et profitait de sa présence, dans une ambiance tranquille.

Les internautes, eux, ont une nouvelle fois été attendris devant le calme de la fillette et le lien entre elle et la chienne.

© Molly Rivers / Facebook

Les journées de Sage s'écoulent maintenant un livre à la main, aux côtés de sa nouvelle compagne, que plus aucune porte de refuge ne sépare d'elle.

L'info Woopets - Est-ce une bonne idée d'adopter un animal pour faire plaisir à son enfant ?

Adopter un animal peut être une belle expérience pour un enfant, mais cette décision doit être mûrement réfléchie. Avant de se lancer, plusieurs points sont à prendre en compte :

Un engagement sur le long terme : un animal n'est pas un cadeau comme les autres. Son adoption implique du temps, de l'argent et des responsabilités ;

La responsabilité des parents : les enfants ne peuvent pas assumer seuls les soins, les repas, les promenades et les visites chez le vétérinaire ;

Une décision familiale : tous les membres du foyer doivent être prêts à accueillir l'animal et à respecter ses besoins ;

Un choix adapté : il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, du caractère de l'animal et de son mode de vie ;

Des bienfaits pour l'enfant : vivre avec un animal favorise l'empathie, le sens des responsabilités et le respect du vivant ;

Le respect du bien-être animal : un animal n'est ni un jouet ni une peluche. L'enfant doit apprendre à respecter ses besoins et ses limites.

En conclusion : adopter un animal pour faire plaisir à son enfant peut être une belle aventure, à condition que toute la famille soit prête à s'engager durablement pour son bien-être.