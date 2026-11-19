Pour leur mariage, Alessandra et Marcelo, un couple brésilien, tenaient à ce que leur Golden Retriever Heitor soit bien plus qu'un simple invité : c'est à lui qu'ils ont confié les alliances. Le toutou s'est acquitté de sa tâche sans faux pas, mais il n'en avait pas fini avec la cérémonie… ni avec la tenue de la mariée !

L'histoire d'Alessandra et Marcelo a été relayée par The Dodo. Dès les premiers préparatifs, une chose était acquise pour eux : Heitor aurait un vrai rôle à jouer le jour J. Son humaine présente le Golden Retriever comme leur compagnon de tous les jours, celui qui égaie chacune de leurs journées, et le considère comme un fils qui fait pleinement partie de la famille.

Aussi les futurs époux lui ont-ils réservé une mission spéciale : apporter lui-même les alliances.

© @heitor.goldenretriever / Instagram

Un porteur d'alliances tiré à quatre épingles

Le jour venu, Heitor est apparu en smoking et a accueilli les invités à mesure qu'ils arrivaient. Puis est venu son grand moment : les alliances attachées à son costume, il les a menées à bon port avec joie.

Une fois les anneaux remis, les mariés lui ont laissé le choix de la suite. Pour qu'il se sente à l'aise pendant la cérémonie, ils l'ont laissé aller et venir comme bon lui semblait, sans le priver de sa petite balle, dont il ne se sépare jamais. L'animal s'est d'abord contenté de rester debout, à regarder sagement ce qui se passait, mais cela n'a pas duré.

© @heitor.goldenretriever / Instagram

Quand la balle atterrit sur la robe

Le Golden n'est pas allé bien loin de ses adoptants : semblant trouver le temps un peu long, il a choisi le voile d'Alessandra comme terrain de jeu.

D'après elle, c'est le tissu de sa robe que le chien convoitait, et il a fini par tirer dessus. Le jouet, envoyé là un peu plus tôt, n'était qu'un prétexte : Heitor donnait l'impression de vouloir le récupérer.

© @heitor.goldenretriever / Instagram

La tenue en est sortie déchirée par endroits, ce qui n'a pas contrarié son humaine le moins du monde. « Ça ne me dérangeait pas du tout, alors je l'ai laissé là. C'était notre grand jour et je ne voulais pas manquer un instant à ses côtés », confie Alessandra.

Avec le recul, elle ne changerait d'ailleurs rien à ce mariage. « Heitor a certainement rendu notre journée bien plus animée », assure-t-elle. Entre les anneaux qu'il a apportés et la marque toute personnelle dont sa robe a hérité, le toutou a eu sa place dans leur histoire.

Ce jour-là, Alessandra, Marcelo et Heitor sont officiellement devenus une famille, devant des invités conquis, et les images de la cérémonie ont été partagées sur Instagram. « Il a vraiment volé la vedette », conclut la mariée.