Sa chienne aveugle a des crises, mais elle redoute le coût d'une IRM non couverte par l'assurance

Recueillie à l'âge d'un mois dans les rues de Loreto, au Mexique, Sofie avait déjà perdu la vue à la suite d'un traumatisme crânien lorsqu'elle a rejoint Anjali Barretto à Spokane, dans l'État de Washington (Etats-Unis). Après une première année sans alerte, la chienne croisée, aujourd'hui âgée de 2 ans et demi, a été frappée par des crises que sa maîtresse ne savait comment affronter.

Ce qui est arrivé à Sofie durant ses premières semaines de vie à Loreto, petite ville du Mexique posée sur le golfe de Californie, Anjali Barretto ne le saura jamais, relaie le site de l'université d'État de Washington, WSU Insider. Lorsque la chienne a été secourue à environ un mois, elle avait déjà survécu à une grave blessure à la tête, probablement infligée par un humain. Elle lui avait coûté la vue et laissé d'importantes lésions neurologiques. De ce choc, elle a gardé des troubles du comportement persistants et des crises difficiles à contrôler, qui l'accompagnent encore aujourd'hui.

C'est sur le profil publié par Rompin Paws Rescue, une association d'Arlington, que l'habitante de Spokane a repéré cette jeune chienne croisée. Elle savait que l'animal arriverait avec son lot de difficultés, sans que cela la fasse reculer. Elle a confié : « Je n'ai pas pu arrêter de penser à elle de toute la journée ». À la fin de la journée, la décision était prise, et Sofie fait partie de sa famille depuis.

© Anjali Barretto

L'adaptation n'a pourtant rien eu d'évident, ni pour l'adoptante ni pour ses 3 autres chiens, eux aussi recueillis. Les comportements de la nouvelle venue laissaient souvent sa maîtresse épuisée, au point qu'elle se demandait, pendant les 8 premiers mois environ, dans quoi elle s'était embarquée. « Certains jours j'étais en larmes, mais je ne voulais pas l'abandonner ».

Les progrès sont venus lentement, mais ils sont venus. Puis les crises ont surgi, alors que la première année s'était déroulée sans souci : un jour, tandis qu'elle était assise sur le canapé, Sofie a vécu l'un de ces épisodes, et le lendemain matin, un autre l'a saisie dans la cuisine.

La crainte d'une IRM hors de prix

Ne sachant que faire, Anjali Barretto s'est tournée vers la clinique vétérinaire Lincoln Heights, qui soigne ses animaux depuis plus de 20 ans. La Dre Claudia LaBianca, diplômée de la Washington State University en 2023, y a prescrit un traitement pour limiter les crises, avant d'orienter la chienne vers le service de neurologie de l'hôpital vétérinaire universitaire de WSU.

Restait une crainte : que les spécialistes recommandent une IRM impossible à financer. Le traumatisme crânien étant considéré comme une affection préexistante, l'assurance de Sofie ne couvrirait aucun examen poussé, et sa maîtresse multipliait au même moment les voyages en Inde pour veiller sur ses parents vieillissants.

À WSU, la Dre Amanda Lamarca et l'équipe de neurologie ont passé en revue l'historique de la chienne et évalué son état, avant de conclure qu'une IRM n'aurait vraisemblablement rien changé au traitement. Ils ont donc concentré leurs efforts sur la gestion des crises et pris le temps d'aider Anjali Barretto à mieux comprendre la situation de sa compagne à 4 pattes.

© Anjali Barretto

L'adoptante a également appris qu'elle pouvait bénéficier du Good Samaritan Fund, un fonds de l'université qui aide les clients en difficulté financière à accéder aux soins vétérinaires. Elle avoue s'être sentie coupable rien qu'à songer au coût.

« Mais le Good Samaritan Fund a réduit mon angoisse financière. Même un petit coup de pouce était très rassurant. »

Plus que n'importe quel résultat d'examen, c'est l'encouragement reçu de l'équipe de WSU qu'elle retient. « Le plus important était d'entendre qu'elle ne souffrait pas et que tout ce que nous faisions pour elle était exactement ce dont elle avait besoin. »

Les crises de Sofie ne disparaîtront jamais, mais elles sont aujourd'hui maîtrisées, ce qui permet à la chienne de continuer à mener une vie heureuse et active. Sa maîtresse, elle, salue l'ensemble des soignants qui l'ont accompagnée. « Je ne tarirai pas d'éloges sur WSU et Lincoln Heights », a-t-elle déclaré.