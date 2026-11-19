Le mercredi 11 novembre, les sapeurs-pompiers se sont rendus à Tricot, commune du nord de l’Oise (60), pour porter secours à un chat qui avait chuté dans un puits.

Ce genre de mission s’invite de temps à autre dans le quotidien des sapeurs-pompiers, bien plus habitués à aider des personnes. À Tricot, ce jour-là, ils ont une nouvelle fois montré leur engagement en portant secours à un minou, comme l’a rapporté Oise Hebdo.

Des spécialistes appelés en renfort

Venir en aide à un chat tombé dans un puits a demandé l’appui d’équipes spécialisées. Aux côtés de sapeurs-pompiers formés aux interventions en milieu périlleux, l’URAN de l’Oise, unité chargée des risques animaliers, a été mobilisée.

© Abou N’Dao / Sdis60

Pour atteindre le chat, un sauveteur a dû gagner le fond du puits. Les photos prises par Abou N’Dao pour les pompiers de l’Oise gardent la trace de cette descente.

Sain et sauf, de retour chez lui

L’histoire s’est bien terminée pour le matou, comme l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux le SDIS de l'Oise, le service d’incendie et de secours du département : « Après avoir été localisé, l’animal a pu être remonté sain et sauf à la surface, avant d’être rendu à son propriétaire ».

Sous la publication Facebook du SDIS de l'Oise, la propriétaire du chat a tenu à remercier chaleureusement les pompiers. Elle a donné des nouvelles rassurantes de son animal, qui va très bien malgré 2 jours et 2 nuits passés au fond du puits, profond de 8 mètres. Par miracle, il ne souffre d'aucune fracture.

Elle a également salué l'efficacité et la gentillesse des intervenants, tout en soulignant qu'un tel accident aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques si un enfant était tombé dans ce puits.

© SDIS de l'Oise / Facebook

Très reconnaissante, elle a conclu son message en adressant un immense merci aux pompiers, affirmant qu'elle n'oubliera jamais leur intervention. Son petit aventurier non plus !

L'info Woopets - Que faire si son chat tombe dans un puits ?

Comme le chat secouru par les pompiers à Tricot, un animal peut se retrouver piégé au fond d'un puits après une chute accidentelle. Face à une telle situation, quelques réflexes peuvent faire la différence :

Ne prenez aucun risque : ne tentez surtout pas de descendre dans le puits pour récupérer votre chat. Une chute ou un manque d'oxygène pourrait également vous mettre en danger.

Appelez les secours : contactez le 18 ou le 112 en expliquant précisément la situation, la profondeur du puits et la présence éventuelle d'eau.

Rassurez votre animal : si vous pouvez lui parler sans vous mettre en danger, utilisez une voix calme pour éviter de le stresser davantage.

Sécurisez les abords : éloignez les enfants et les autres animaux afin d'éviter un nouvel accident.

N'essayez pas de le remonter seul : une extraction improvisée pourrait aggraver ses blessures. Laissez les professionnels intervenir avec le matériel adapté.

Consultez un vétérinaire après le sauvetage : même si votre chat semble aller bien, il peut souffrir de blessures internes, de traumatismes ou d'une hypothermie.

À retenir : face à un animal coincé dans un puits, la priorité reste la sécurité des personnes et une intervention adaptée des secours.