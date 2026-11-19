Retrouvée dans un état de maigreur extrême dans une ruelle, une chienne répondant désormais au nom de Marisol est aujourd'hui entre les mains des vétérinaires, qui tentent de la sauver. Pour comprendre ce qui lui est arrivé et identifier son ancien propriétaire, les autorités lancent un appel à témoins et espèrent recueillir de précieux indices.

À Schenectady, dans l'État de New York, une chienne très amaigrie a été découverte dans une ruelle, puis confiée à la Mohawk Hudson Humane Society, qui la soigne en urgence. Les enquêteurs cherchent à savoir où elle vivait et ce qui lui est arrivé, et ils comptent sur les habitants pour les aider.

Un appel à témoins a ainsi été lancé pour tenter d'identifier la chienne, relaie NEWS10 ABC. L'animal a été trouvé dans une petite rue de McClellan Street, à proximité du lycée de la ville. Son identité reste inconnue : Marisol est le nom que lui ont donné les personnes qui s'occupent d'elle aujourd'hui, et elle semble être un Berger Allemand.

© Mohawk Hudson Humane Society

Un score corporel de 1 sur une échelle allant de 1 à 10

La chienne peinait à redresser la tête lorsqu'elle a été admise à la Mohawk Hudson Humane Society (MHHS), et il lui était impossible de se mettre seule sur ses pattes tant elle était affaiblie. Les responsables de l'association décrivent un animal dangereusement maigre, à l'état critique.

Depuis, l'équipe vétérinaire de la MHHS lui prodigue des soins d'urgence, après avoir évalué son état corporel à 1 sur une échelle allant de 1 à 10.

© Mohawk Hudson Humane Society

Ce qui a pu conduire Marisol à une telle maigreur demeure inconnu. Pour le déterminer, la MHHS s'est associée à la police de Schenectady et à la SPCA du comté de Schenectady, et les enquêteurs s'adressent directement aux habitants : ils espèrent entendre toute personne qui reconnaît la chienne, sait où elle a pu vivre ou l'a aperçue aux abords de McClellan Street.

Aider par les témoignages ou les dons

Selon les autorités, même un détail en apparence mineur pourrait aider à comprendre ce qui s'est passé, puis à établir les responsabilités dans cette affaire de maltraitance présumée.

Ceux qui souhaitent aider autrement peuvent faire un don sur le site de la MHHS : les sommes versées soutiennent les soins de Marisol, mais aussi ceux d'autres animaux victimes de cruauté. L'association a qualifié de critique l'état de sa protégée.