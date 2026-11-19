Cette semaine, de nombreux gamers attendent avec impatience la sortie de GTA 6. Chez Woopets c’est un tout autre monde qui a ouvert ses portes et qui devrait intéresser les amoureux des animaux : Woopets Village. Cet univers en 3D, dont l’accès est gratuit sur l’application Woopets AI , vous permet de mettre en scène vos fidèles compagnons à 4 pattes et de rencontrer de vrais pensionnaires de refuge à adopter. Coup de projecteur sur cette nouveauté au poil !

Fermez les yeux et imaginez un village miniature en 3D, bercé par l’eau jaillissant d’une fontaine, le chant des oiseaux et une musique toute douce. Quelques bancs trônent çà et là pour souffler, un terrain d’agility permet aux animaux de se défouler, une boutique propose de nombreux accessoires tendance et un refuge réunit pléthore de cœurs sur pattes en quête d’une seconde chance.

Voilà le décor de Woopets Village, dans lequel vous pouvez vous détendre et jouer sans prise de tête. Pour y accéder, rien de plus simple ! Il vous suffit de créer un compte gratuit sur woopets.ai/village (disponible sur votre ordinateur, votre tablette, votre iPhone ou votre Android), puis de personnaliser votre profil.

© Woopets Village

L’originalité ? Dans ce monde, vous pouvez ajouter votre vrai animal de compagnie ! Un chien, un chat ou encore un lapin trottine ainsi joyeusement derrière votre avatar. Pour le personnaliser, il vous suffit d’intégrer sa photo et de régler différents paramètres (silhouette, taille, couleur, motif du pelage, race…).

Une fois vos personnages prêts pour l’aventure, il ne vous reste plus qu’à profiter de ce petit cocon fleuri. Caresser les animaux, leur donner une friandise, leur lancer un jouet… Des myriades d’interactions s’avèrent possibles ! Et si l’envie vous prend, vous pouvez tester le terrain d’éducation composé d’obstacles (haie, slalom, passerelle, tunnel…), aussi bien avec votre toutou que votre félin.

© Woopets Village

Aidez les animaux de refuge en jouant à Woopets Village

En plus de vous amuser avec vos fidèles compagnons, vous avez la possibilité de croiser les chiens et les chats au Refuge, qui attendent une véritable famille. On vous explique : leurs annonces sont reprises d’Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable lancée par Woopets en 2025. Un coup de cœur pour l’un des pensionnaires ? Sa fiche vous emmène directement vers l’annonce officielle, là où commence la démarche auprès de l’association.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre engagement pour la protection animale, vous pouvez aussi réaliser la balade quotidienne dans le jeu. Une fois par jour, vous pouvez emmener un pensionnaire de refuge se dégourdir les pattes au Woopets Village. Après 25 pas, vous choisissez l’association que vous voulez soutenir parmi les campagnes de clics solidaires ouvertes sur Woopets et elle reçoit des croquettes ! « Transformer du temps virtuel en croquettes réelles et en adoptions responsables, c’est notre définition d’une technologie utile », souligne Anthony Pruvost, fondateur de Woopets.

© Woopets Village

Plusieurs autres missions vous attendent

Et le reste du temps ? Les missions du jour (câliner un animal, lui demander un tour…) rapportent des patounes, la monnaie du jeu, à dépenser à l’Animalerie. Les rayons regorgent de colliers, de bandanas, de sacs à dos, de chapeaux et de joujoux qui s’obtiennent simplement en jouant. Les autres membres voient ce que vous portez et vous pouvez même glisser un cadeau à l’animal d’un joueur croisé sur la place du Village.

© Woopets Village

Au niveau des discussions, tout reste bon enfant. Pas de messagerie libre, mais des gestes et des phrases prêtes à l’emploi. Et si vous avez besoin d’un conseil sur l’éducation, la santé ou l’équipement de votre compagnon dans la vraie vie ? Les agents IA de Woopets peuvent vous répondre jour et nuit.

Enfin, un jardin du souvenir, tranquille et à l’écart, permet d’allumer une bougie pour un animal qui a rejoint le pont de l’arc-en-ciel et auquel vous souhaitez rendre hommage.

© Woopets Village

Rencontrez nos mascottes sur Woopets Village !

Oria (Berger Australien), Guizmo (Carlin), Anthéa (chatte Européenne) et Lizzy (chienne croisée de refuge) accompagnent l’équipe Woopets depuis plusieurs années. Nos (vraies) boules de poils adorées ont bien sûr poussé les portes du Village, où vous pourrez croiser leur petit museau de manière virtuelle.

Nos fidèles compères raffolent des friandises, des caresses et des séances de jeu ! Il n’est pas rare de voir notre petit Guizmo piquer un roupillon dans l’herbe verte ou d’entendre les doux ronronnements d’Anthéa quand elle reçoit l’attention d’un autre utilisateur. Qui sait, peut-être deviendront-ils les meilleurs amis de vos compagnons à 4 pattes ?

Envie d'entrer dans un nouveau monde et de vous entourer d'animaux ? Rendez-vous au Woopets Village !