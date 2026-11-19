Au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, la mairie a fait évacuer un pavillon insalubre et le couple qui l'occupait a été relogé. Rien n'était prévu, en revanche, pour la cinquantaine de chats, voire plus, qui vivaient à ses côtés. Action Protection Animale est intervenue en urgence pour leur venir en aide.

Quelques jours avant cette opération, relatée par Action Protection Animale, la municipalité avait vidé de ses occupants cette maison jugée inhabitable, où un couple partageait son quotidien avec des dizaines de félins. Les 2 habitants avaient retrouvé un toit, mais rien n'avait été organisé pour leurs animaux, restés à l'intérieur.

L'association Action Protection Animale s'est alors déplacée au Blanc-Mesnil pour s'occuper des chats restés seuls dans le pavillon.

© Action Protection Animale

Dans l'obscurité, des chats privés de soins

« À son arrivée, l’équipe APA découvre une situation difficile. Les animaux évoluent dans un environnement dégradé, plongé dans l’obscurité et marqué par l’insalubrité », décrit l'association.

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De la nourriture, il y en avait. Pourtant, tous ne mangeaient pas à leur faim : les plus fragiles, souvent maigres, avaient bien du mal à se frayer une place face aux dominants.

Autre souci, et non des moindres : ces félins n'étaient ni suivis par un vétérinaire, ni stérilisés. Plusieurs montraient des signes de maladie et devaient être soignés au plus vite.

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Une opération qui s'est déroulée en 2 temps

Pas question de brusquer ces félins déjà affaiblis ! Les intervenants ont avancé posément, avec des gestes mesurés, pour leur éviter autant que possible une frayeur de plus. Résultat : l'opération s'est étirée sur plusieurs heures avant que les chats soient mis hors de danger.

La mission s'est surtout révélée plus vaste que prévu. Venue pour 47 chats, l'association a dû s'arrêter à 50 lors de son premier passage. Elle est ensuite retournée sur place, où une bonne dizaine d'autres attendaient encore d'être récupérés, si bien que l'opération s'est déroulée en 2 temps.

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Des rescapés à l'abri et soignés

Les rescapés sont désormais à l'abri. Plusieurs associations se sont donné la main pour leur faire de la place : ils ont été répartis entre des refuges partenaires et la pension d'Action Protection Animale, où ils reçoivent les soins nécessaires.

Chacun de ces matous va pouvoir se reposer, tout en étant suivi médicalement et socialisé. « Le principal reste que toutes les vies ont été sauvées. Celles des humains, comme celles des animaux », conclut l'association Action Protection Animale.