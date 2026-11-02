Une future mariée renonce à sa robe à 1 800 euros pour payer l'opération d'une chienne de refuge

Recueillie encore chiot avec son frère et sa sœur par STAB Rescue, à Charlotte en Caroline du Nord, Serafina attendait une famille lorsque l'association s'est aperçue qu'elle avait une drôle de démarche et devait être opérée des hanches. L'appel aux dons lancé pour financer l'intervention a connu une issue que personne, au sein de l'équipe, n'avait anticipée, rapportait The Dodo .

Le parcours de Serafina avait débuté dans un refuge rural, où elle était arrivée toute jeune en compagnie de ses 2 frère et sœur. Les semaines s'y étaient accumulées sans qu'aucun foyer ne se présente, au point que les 3 chiots s'étaient retrouvés sur la liste d'euthanasie. STAB Rescue a alors recueilli le trio afin de lui offrir une seconde chance.

© STAB Rescue

La sœur de Serafina a été adoptée récemment, tandis que l'adoption de son frère est en cours. L'association espérait réserver le même sort à la jeune chienne, mais c'est à ce moment-là que son équipe a remarqué qu'elle ne se déplaçait pas tout à fait normalement.

Une opération de la hanche nécessaire

La jeune chienne a donc été conduite chez le vétérinaire. L'examen a révélé de sérieux problèmes de hanches, que seule une opération pouvait corriger. Le coût de l'intervention étant très élevé, STAB Rescue a publié un appel à l'aide sur ses réseaux sociaux, en y joignant le devis de la clinique, dans l'espoir de recevoir au moins un petit coup de pouce.

Forte d'une communauté nombreuse et très solidaire, l'équipe comptait ainsi rassembler une somme correcte, a confié Alexis Ketover, directrice adjointe de STAB Rescue.

© STAB Rescue

Un geste généreux et admirable

En Virginie, une femme a découvert la publication peu après sa mise en ligne. Fiancée et en pleins préparatifs de mariage, elle avait déjà trouvé une robe qui lui plaisait beaucoup, affichée à 2 000 dollars (1 800 euros environ). Elle a pourtant appelé son futur époux pour lui annoncer qu'elle renonçait à l'habit, afin que cet argent serve à l'opération de Serafina.

© STAB Rescue

« Elle ne nous a même pas contactés directement », raconte Alexis Ketover. À partir du devis mis en ligne, la future mariée a joint la clinique, s'est entretenue avec le personnel et a pris la dépense à sa charge. C'est le vétérinaire qui a ensuite prévenu la directrice adjointe, laquelle s'est mise à pleurer en apprenant la nouvelle.

Foi en l'humanité restaurée

Alexis Ketover dit avoir lu, sous les publications, des commentaires expliquant que ce geste redonnait foi en l'humanité. « Les gens sont aussi époustouflés que nous », résume-t-elle.

L'opération est désormais programmée dans quelques semaines. D'ici là, Serafina se repose chez sa famille d'accueil, où elle est choyée. Une fois remise de l'intervention, elle pourra à son tour être proposée à l'adoption et partir en quête d'un foyer définitif.