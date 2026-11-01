Après une adoption, ce chien retrouve le refuge où il avait attendu près de 3 ans

À 6 ans, Gusto connaît pour la 2e fois les box de la SPA de Marseille-Provence. Ce chien, qui y était entré en août 2022 et y avait patienté près de 3 ans avant qu'un adoptant ne soit trouvé, a dû y revenir parce que son maître est tombé malade, rapportait ICI . Le 29 avril 2026, l'association a annoncé son retour sur Facebook et fait savoir qu'elle lui cherchait un nouveau foyer.

L'histoire de Gusto se joue ainsi en 2 temps. Plusieurs années de refuge, une adoption qualifiée d'inespérée, puis un retour récent entre les murs de la structure, qui cherche désormais une nouvelle famille pour lui.

Ce compagnon au pelage bringé, reconnaissable à son plastron blanc, avait franchi les portes de la structure phocéenne en août 2022. Il lui avait ensuite fallu près de 3 ans dans son box avant que l'équipe ne lui trouve un adoptant.

L'équipe du refuge le présentait alors comme « très affectueux », amateur de jeux et très attaché à son maître. Après une si longue attente, cette adoption laissait entrevoir de nombreuses années au sein d'une famille.

© SPA Marseille Provence / Facebook

Les choses ne se sont pas passées ainsi : son maître est tombé malade et s'est retrouvé dans l'impossibilité de continuer à s'occuper de lui. C'est par une publication Facebook datée du 29 avril 2026 que la SPA de Marseille-Provence a fait savoir que Gusto était revenu au refuge et qu'elle lui cherchait un nouveau foyer.

« Je ne suis pas en cause mais c'est ainsi », peut-on lire dans la publication, qui ajoute aussitôt : « Je vais sur mes 6 ans et il serait temps que je pose mes patounes pour de bon cette fois ! »

« Un amour sur pattes » toujours en quête d'une famille

Le regard du refuge sur son protégé n'a pas varié. « Un amour sur pattes, affectueux et joueur », résume-t-il à son sujet. Côté cohabitation, le quadrupède s'accorde avec ses congénères, pourvu que les présentations soient préparées avec soin, et il apprécie la compagnie des enfants. Les chats, en revanche, lui conviennent moins.

Un logement en ville ne constitue pas un obstacle pour lui : la SPA indique qu'il peut vivre en appartement, à condition que sa future famille lui offre de bonnes balades.

© SPA Marseille Provence / Facebook

L'association marseillaise rappelle par ailleurs que Gusto est un chien de catégorie 1. Celui ou celle qui l'accueillera devra donc accomplir des démarches particulières, parmi lesquelles l'obtention d'un certificat d'aptitude, la présentation d'un casier judiciaire et la souscription d'une assurance.

En attendant qu'un candidat réunisse ces conditions, le toutou reste à la SPA de Marseille-Provence, où l'équipe poursuit ses recherches pour lui trouver un foyer aimant.