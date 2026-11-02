  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Un chien et son maître bloqués dans une grotte, mais le bateau de secours ne peut pas accoster

Un chien et son maître bloqués dans une grotte, mais le bateau de secours ne peut pas accoster


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Le lundi 26 octobre 2026, un promeneur et son chien ont été surpris par la marée sur la côte ouest du comté de Cumbria, entre Workington et Salterbeck en Angleterre. Coupés du rivage, ils se sont réfugiés dans une grotte, d'où les garde-côtes les ont remontés depuis le sommet de la falaise, le bateau de sauvetage n'ayant pas pu accoster.

Illustration : "Un chien et son maître bloqués dans une grotte, mais le bateau de secours ne peut pas accoster"
© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

C'est vers 10 h ce matin-là, que l'homme et son ami canin, un Berger Belge Malinois, se sont retrouvés en difficulté alors qu'ils longeaient le rivage entre Workington et Salterbeck, racontait BBC News le 27 octobre 2026. Isolés par la marée, le maître et son chien ont trouvé refuge dans une grotte.

Une première tentative est venue de la mer. La RNLI de Workington, équivalent britannique de la SNSM, a cherché à amener son bateau de sauvetage jusqu'à eux, mais le mauvais temps a compromis la manœuvre : dans une mer agitée, l'embarcation n'a pas réussi à accoster.

Un canot de sauvetage orange face à la falaise, dans une mer agitée
© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Les équipes de garde-côtes de Maryport et de Whitehaven ont alors pris le relais par les hauteurs. Depuis le sommet de la falaise, elles ont mis en place un système de cordes leur servant à rejoindre le duo bloqué en contrebas.

Les sauveteurs installent un trépied et des cordes au sommet de la falaise
© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Le chien hissé avant son maître

Le Malinois a quitté la grotte le premier, placé dans un sac de sauvetage pour être hissé jusqu'en haut. Son humain a ensuite été mis en sécurité à son tour.

Les garde-côtes de Maryport ont résumé l'état du duo en quelques mots : « L'homme et le chien ont été trouvés bloqués et secoués, mais par ailleurs indemnes. »

Les retrouvailles ont eu lieu au sommet de la falaise. Les garde-côtes ont décrit la scène en ces termes : « En haut de la falaise, ce fut un moment heureux de voir le maître et le chien réunis. »

Le maître, en combinaison orange, serre son Malinois au sommet de la falaise
© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'équipe de Maryport a souhaité au tandem de se remettre rapidement et de retrouver bientôt le sable : « Nous espérons que les deux victimes se remettront de leur épreuve et reprendront bientôt leurs promenades sur la plage. »

Dans la même publication, les garde-côtes ont également indiqué ceci : « Cet incident rappelle à point nommé l'importance de vérifier les horaires de marée et les conditions avant de partir se promener. »

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Après une adoption, ce chien retrouve le refuge où il avait attendu près de 3 ans Emotion

Après une adoption, ce chien retrouve le refuge où il avait attendu près de 3 ans

Arrivé en août 2022 à la SPA de Marseille-Provence, Gusto avait fini par trouver un adoptant au bout de près de 3...

01/11/26 | Par K. Ayari