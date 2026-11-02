Un chien et son maître bloqués dans une grotte, mais le bateau de secours ne peut pas accoster

Le lundi 26 octobre 2026, un promeneur et son chien ont été surpris par la marée sur la côte ouest du comté de Cumbria, entre Workington et Salterbeck en Angleterre. Coupés du rivage, ils se sont réfugiés dans une grotte, d'où les garde-côtes les ont remontés depuis le sommet de la falaise, le bateau de sauvetage n'ayant pas pu accoster.

C'est vers 10 h ce matin-là, que l'homme et son ami canin, un Berger Belge Malinois, se sont retrouvés en difficulté alors qu'ils longeaient le rivage entre Workington et Salterbeck, racontait BBC News le 27 octobre 2026. Isolés par la marée, le maître et son chien ont trouvé refuge dans une grotte.

Une première tentative est venue de la mer. La RNLI de Workington, équivalent britannique de la SNSM, a cherché à amener son bateau de sauvetage jusqu'à eux, mais le mauvais temps a compromis la manœuvre : dans une mer agitée, l'embarcation n'a pas réussi à accoster.

© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Les équipes de garde-côtes de Maryport et de Whitehaven ont alors pris le relais par les hauteurs. Depuis le sommet de la falaise, elles ont mis en place un système de cordes leur servant à rejoindre le duo bloqué en contrebas.

© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Le chien hissé avant son maître

Le Malinois a quitté la grotte le premier, placé dans un sac de sauvetage pour être hissé jusqu'en haut. Son humain a ensuite été mis en sécurité à son tour.

Les garde-côtes de Maryport ont résumé l'état du duo en quelques mots : « L'homme et le chien ont été trouvés bloqués et secoués, mais par ailleurs indemnes. »

Les retrouvailles ont eu lieu au sommet de la falaise. Les garde-côtes ont décrit la scène en ces termes : « En haut de la falaise, ce fut un moment heureux de voir le maître et le chien réunis. »

© Maryport Coastguard Rescue Team / Facebook

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'équipe de Maryport a souhaité au tandem de se remettre rapidement et de retrouver bientôt le sable : « Nous espérons que les deux victimes se remettront de leur épreuve et reprendront bientôt leurs promenades sur la plage. »

Dans la même publication, les garde-côtes ont également indiqué ceci : « Cet incident rappelle à point nommé l'importance de vérifier les horaires de marée et les conditions avant de partir se promener. »