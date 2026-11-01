« Il nous fait sourire en permanence » : ce Teckel rendu par une famille a trouvé un nouveau foyer (vidéo)

Melanie Price n'avait aucune envie d'agrandir sa meute lorsqu'elle est tombée sur la photo d'un chiot Teckel au museau de travers, proposé à l'adoption par Dream-A-Dream Dachshunds à Pflugerville, au Texas. Rendu par une première famille, le petit Newt a pourtant fini par rejoindre son foyer, grâce à une démarche que son mari lui a cachée jusqu'au dernier moment. Son histoire, relayée par People.com , montre qu'une bouille un peu particulière n'empêche personne de devenir le clown de la maison…

On croit parfois avoir fermé pour de bon la porte à toute nouvelle adoption, jusqu'à ce qu'une simple photo fasse vaciller la décision. Melanie et son mari vivaient déjà avec 3 chiens quand elle a découvert la publication de Dream-A-Dream Dachshunds : un chiot Teckel de 11 semaines, alors appelé Twister, dont le museau partait de travers. Elle a montré l'image à son mari, qui l'a balayée d'un geste sans en reparler. Elle, en revanche, n'a jamais cessé de penser au petit depuis ce premier jour...

D'après ce que Melanie a compris, Sherry, qui dirige Dream-A-Dream Dachshunds, avait récupéré le chiot chez un éleveur, en même temps que 12 autres chiens. Les petits comme leurs parents souffraient de parvovirose, une maladie que Sherry a soignée sur toute la portée, sans pouvoir sauver quelques-uns d'entre eux. Quant à ce museau dévié, le couple croit savoir qu'un autre chien l'avait attaqué chez son premier propriétaire, lequel ne l'aurait pas fait soigner, si bien que la mâchoire cassée serait restée telle quelle. Heureusement, aujourd'hui, Newt se porte bien, reste actif, et mange et boit sans aucune difficulté.

© Melanie Price

Une demande déposée en cachette

Le toutou a d'abord été adopté par une autre famille, qui l'a ramené à Sherry parce que ses propres chiens ne l'acceptaient pas. C'est le mari de Melanie qui lui a montré l'annonce de ce retour, et sa femme lui a répondu que le petit ne lui était pas sorti de la tête depuis le premier jour. « Il a tout de suite déposé une demande pour lui sans me le dire », raconte-t-elle. Il ne lui en a parlé que plus tard, en lui annonçant que leur demande avait été acceptée.

Sherry avait pourtant reçu plusieurs dossiers pour le Teckel. Elle a préféré les Price, qu'elle connaissait bien et dont les chiens offriraient au petit nouveau des compagnons de jeu tout trouvés.

© Melanie Price

Accueilli par toute la meute

Le jour de la rencontre, Newt a franchi la porte avec un aplomb visible, apparemment ravi de faire connaissance avec tout le monde, et l'enthousiasme semblait partagé.

Le couple redoutait surtout la réaction d'Oscar, le doyen, qui tient à rappeler à chaque arrivant qu'il est le chef de meute et se montrait un peu agressif envers les nouveaux venus. Cette fois, rien de tel : le vétéran a immédiatement adopté le chiot, tandis que Luna, alors la benjamine, le prenait sous son aile. Les 2 compères ne se quittent plus depuis, Luna jouant les grandes sœurs pour lui apprendre les ficelles de la vie.

© Melanie Price

Melanie est déjà la 3e maîtresse de Newt, mais ce parcours mouvementé ne semble pas avoir entamé son caractère affectueux et joueur. Ce qu'elle préfère chez lui ? Sa drôlerie. « Il pourrait ne rien faire, franchement, et il nous fait sourire en permanence », confie-t-elle. Il suffit, dit-elle, qu'ils se regardent pour que le couple parte à rire.

Une bouille qui émeut jusque dans la rue

Dès l'adoption, Melanie avait ouvert un profil Instagram au chiot, afin de partager son allure si particulière sans inonder ses amis de photos. Elle documente aujourd'hui son quotidien sur TikTok, sur le compte Newt with the Crooked Snoot. Une de ses publications est devenue virale, ce qui l'a poussée à raconter plus largement le parcours de son compagnon à 4 pattes.

Les réactions l'ont surprise par leur bienveillance. Quelques trolls mis à part, beaucoup d'internautes avouent pleurer devant les vidéos, notamment en apprenant que Newt mange et boit normalement. Et le phénomène déborde de l'écran : à plusieurs reprises, des inconnus ont arrêté le couple en promenade, ont regardé le Teckel… et ont fondu en larmes. Chez les Price, la maîtresse résume l'ambiance d'une seule phrase : « Il n'y a jamais de moment triste chez nous tant qu'on le regarde. »