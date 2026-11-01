Elle adopte un chien pour se sentir moins seule, puis voit ses crises de stress post-traumatique s’espacer

À Redding, dans le nord de la Californie (Etats-Unis), Rachel Hughes a adopté Winston, un Cavapoo d'un an, environ 6 mois avant le reportage que lui consacrait KRCR , afin d'en faire son chien d'assistance face au stress post-traumatique dont elle souffre.

Avant l'arrivée de Winston, Rachel traversait à la maison des symptômes difficiles liés à son stress post-traumatique et souhaitait simplement de la compagnie. « J'avais beaucoup de symptômes difficiles liés à mon SSPT à la maison, alors j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un ami avec moi pour me sentir moins seule », explique-t-elle.

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« Rien que sa présence a empêché beaucoup d'épisodes de s'aggraver »

Depuis que le chiot Cavapoo (croisé Cavalier King Charles Spaniel / Caniche nain) vit avec elle, Rachel dit constater une évolution, tant dans la fréquence de ses crises que dans leur gravité.

« Il y a une différence assez nette dans le nombre d'épisodes entre avant son arrivée et maintenant. Rien que sa présence [...] a empêché beaucoup d'épisodes de s'aggraver. »

Un élève volontaire

Ce rôle, Winston l'apprend sur 2 fronts, entre les exercices que sa maîtresse mène seule avec lui et des séances auprès de JoBu Dog Company, une entreprise spécialisée dans l’éducation canine et le comportement des chiens à Redding. Le mercredi 30 septembre 2026, le duo s'entraînait ainsi à des manœuvres au Lake Redding Park.

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Rachel décrit un élève volontaire, qui semble avoir saisi ce qu'ils construisent à 2. Certains jours, lorsqu'elle ne se sent pas en état de s'entraîner avec lui, le quadrupède prend place près de la porte, comme pour lui demander s'ils vont faire leur travail ce jour-là, raconte-t-elle.

« Cela a radicalement changé ma vie »

Encore jeune, Winston a environ 1 an de formation devant lui. La prochaine étape l'attend en novembre, avec l'obtention de son titre d'obéissance familiale.

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« Cela a radicalement changé ma vie ; si on est prêt à fournir l'effort, cela peut être très gratifiant et utile », conclut Rachel.

Au-delà de l'apprentissage de l'obéissance, cette formation vise à faire de Winston un soutien fiable au quotidien pour Rachel. Un cheminement qui demande du temps et de l'investissement, mais qui semble déjà porter ses fruits pour la propriétaire.