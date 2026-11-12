Une chienne abandonnée a trouvé sa place à la caserne où elle fait la fête aux pompiers rentrant d'intervention

Grâce à la solidarité des pompiers et au soutien de l'ASPCA, Dolly a non seulement pu être stérilisée, mais aussi tourner définitivement la page de son passé difficile. La chienne coule désormais des jours heureux à la caserne, où elle attend chaque jour le retour de ses nouveaux compagnons après leurs interventions.

C'est à la caserne FDNY Ladder 85, sur l'île de Staten Island à New York, que Dolly a trouvé une nouvelle famille. Confiée aux pompiers par une personne qui ne pouvait plus s'en occuper, la chienne était alors dans un état préoccupant : très amaigrie, déshydratée et épuisée. Ses nouveaux maîtres ont rapidement souhaité lui offrir les soins nécessaires, notamment une stérilisation, et ont pu compter sur l'aide de l'ASPCA pour trouver une solution accessible. Son histoire est d'ailleurs rapportée par cette association sur son site.

Lorsqu'elle est arrivée à la caserne en août 2026, la chienne portait encore les marques d'une mise bas récente. Malgré cela, Dolly s'est montrée étonnamment calme : d'abord nerveuse dans ce lieu inconnu, elle a vite cherché le contact et les câlins des pompiers, et l'équipe a rapidement vu en elle l'étoffe d'une chienne de caserne.

« Elle s'est simplement rapprochée de tout le monde », résume Steven G., pompier à Ladder 85. Selon lui, la nouvelle venue demande peu d'efforts au quotidien et s'est attachée à plusieurs membres de l'équipe.

Les débuts n'ont toutefois pas été sans accrocs. Son passé restait un mystère pour les pompiers, qui ont constaté qu'elle ne semblait habituée ni aux promenades ni à beaucoup de liberté ; plutôt craintive, elle peinait aussi à s'alimenter. Avec le temps, entourée de l'équipe, la rescapée a pris ses marques et ces difficultés se sont peu à peu estompées.

Un coup de pouce déniché à la foire du comté

Restait une question pratique : où faire stériliser Dolly à un tarif abordable ? C'est le milieu associatif new-yorkais qui a apporté la réponse. Lors de la foire du comté de Richmond (Richmond County Fair), un membre des Animal Care Centers of NYC a abordé les pompiers et les a mis en relation avec l'ASPCA.

L'équipe Community Medicine de l'organisation lui a fixé un rendez-vous début octobre dans sa clinique mobile de stérilisation. « Nous avons pu le faire rapidement », indique Steven, qui l'y a conduite au sortir d'une garde à la caserne. Un peu nerveuse à l'arrivée, la chienne lui a réservé un accueil enthousiaste lorsqu'il est revenu la chercher.

La convalescence s'est déroulée aussi simplement que l'intervention. Dès le lendemain, Dolly se comportait comme à son habitude et ne se préoccupait même pas de son incision ; quelques semaines plus tard, la plaie était bien refermée.

Déposée à la fin de l'été par une personne qui disait ne plus pouvoir s'en occuper, Dolly a aujourd'hui trouvé sa place comme chienne de la caserne auprès de l'équipe de Ladder 85. « La plupart du temps, quand nous rentrons d'une intervention, elle dort dans son lit et est contente de nous voir revenir », confie le pompier. Le compte Instagram Heroes of S.I. a d'ailleurs partagé des images de sa nouvelle vie.