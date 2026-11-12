La police retire 25 chiens d'une maison, un homme de 60 ans est inculpé pour mauvais traitements

À Warwick, dans le Rhode Island (Etats-Unis), 25 chiens ont été retirés d'une maison le mercredi 11 novembre, puis conduits au refuge de la ville pour y être évalués. Rodrigo P. Moreira, 60 ans, a été inculpé de mauvais traitements envers des animaux, alors qu'une voisine dit s'inquiéter du sort de ces chiens depuis des mois.

L'opération, relayée par WJAR, a été annoncée par le chef de la police locale peu avant 18 h. Les animaux venaient d'être sortis d'une habitation de Fulton Street, à Warwick, avant d'être transportés au Warwick Animal Shelter, le refuge animalier de la commune, où leur état devait être évalué.

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« Un problème qui dure depuis quelques mois »

Habitant de Warwick, Rodrigo P. Moreira fait face à 25 chefs d'accusation, soit autant que d'animaux retirés de son domicile. Tous relèvent de la loi du Rhode Island qui réprime le fait de faire travailler un animal de manière excessive, les mauvais traitements ou le défaut d'alimentation des animaux.

Bien avant l'intervention des policiers, la situation de la meute préoccupait une riveraine, qui a demandé à rester anonyme. « C'est malheureusement un problème qui dure depuis quelques mois », a-t-elle résumé.

D'après son récit, Moreira lui avait confié avoir autrefois présenté des chiens en exposition, puis avoir hérité de Pointers à la mort d'une personne. Comme ces animaux lui semblaient de bonne lignée, elle avait proposé son aide pour leur trouver des familles.

Les relations de voisinage se sont compliquées lorsque les canidés se sont échappés à plusieurs reprises, filant dans les rues et s'approchant des maisons alentour. « Ils ne sont pas agressifs. Je veux dire, les Pointers sont très gentils », a-t-elle tenu à préciser, tout en rappelant que des chiens en liberté représentaient un danger pour tout le monde. Toujours selon elle, le sexagénaire avait par ailleurs assuré à d'autres personnes qu'il ne possédait que 2 chiens.

Des chiens enfermés dans des cages étroites et privés d'eau

La même voisine a décrit ce qu'elle dit avoir vu : plusieurs adultes enfermés dans des cages grillagées où ils avaient tout juste la place de tenir, et presque pas celle de faire demi-tour. Aucun d'eux, a-t-elle affirmé, n'avait d'eau.

Elle a aussi évoqué des chiots, auxquels elle donnait 3 ou 4 semaines, porteurs de puces et couverts d'excréments et d'urine. « J'ai eu mal au cœur », a-t-elle confié.

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À ses yeux, le nombre d'animaux concernés ne change rien : « Aucun chien ne devrait jamais se trouver dans cette situation, point final. Peu importe qu'il y en ait un ou 30 », a-t-elle insisté. De son côté, le chef de la police a annoncé la publication d'un communiqué officiel, qui doit apporter des précisions sur cette affaire.