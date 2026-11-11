Une chatte Maine Coon et sa fille mettent bas à peu d’intervalle, puis allaitent côte à côte

Dans un élevage familial de la région de Sacramento, en Californie (États-Unis), 2 chattes Maine Coon ont mis bas à la même période avant de s'allonger côte à côte pour allaiter leurs petits. La vidéo, mise en ligne sur TikTok le 4 août 2026 et relayée par Parade Pets , a été vue des dizaines de milliers de fois. Elle a une particularité : les 2 mamans sont mère et fille.

Wild Mane Cattery, où s'est déroulée cette scène, est une chatterie familiale consacrée au Maine Coon et implantée près de Sacramento, en Californie. Dirigée par une femme prénommée Zhana, elle accueille également des chevaux, un chien et des poules. L'élevage avait déjà fait parler de lui à plusieurs reprises, notamment pour une portée de 3 chatons aux pelages déclinant plusieurs nuances de roux.

Maternité à 2

Cette fois, c'est une séquence de maternité à 2 que Zhana a publiée sur le compte TikTok de la chatterie. On y découvrait 2 femelles Maine Coon étendues l'une contre l'autre sur une couverture claire, chacune allaitant ses propres chatons : à gauche, une chatte à la robe grise renversée sur le dos ; à droite, une congénère à la fourrure noire et tout aussi épaisse. Entre elles, plusieurs petits blottis contre leur mère.

© @wildmane_mainecoons / TikTok

Autre particularité : l'une des 2 femelles est la fille de l'autre, et leurs portées sont arrivées à peu d'intervalle. Grand-mère, mère et chatons se retrouvaient ainsi sur ces images, soit 3 générations de Maine Coon réunies.

Voici la vidéo :

Le montage avançait ensuite de 6 semaines : plusieurs des petits, qui avaient grandi entre-temps, se tenaient perchés sur un arbre à chat.

© @wildmane_mainecoons / TikTok

L'allaitement croisé entre 2 chattes

Dans la vidéo de Wild Mane Cattery, chaque mère nourrissait sa propre portée. Pour autant, lorsque 2 chattes vivent sous le même toit et mettent bas à peu près en même temps, il arrive régulièrement qu'une femelle laisse téter les chatons de l'autre, sans forcément les distinguer des siens. Cette cohabitation peut même profiter aux petits, à condition que les 2 portées grandissent dans un environnement adapté.

Il reste néanmoins nécessaire de veiller sur chaque petit, en particulier durant ses premières semaines, afin de s'assurer qu'il tète assez et que son poids progresse régulièrement. Lorsqu'un chaton semble faible, pleure fréquemment une fois la tétée terminée ou ne grossit pas, ces signes peuvent trahir un manque de lait, et l'avis d'un vétérinaire est alors recommandé.