« Accroche-toi, ma belle » : un TikTokeur sort une chienne gestante du refuge et craint une mise bas en voiture (vidéo)

Une chienne sur le point de mettre bas attendait au refuge, quand Joey Graceffa a décidé de l'en sortir. L'influenceur de TikTok voulait offrir à Lady un endroit calme pour accueillir ses petits, raconte le média Pet Helpful . Mais le trajet du retour a pris une tournure inattendue : sa passagère haletait, se rapprochait de lui... Et si le travail avait déjà commencé ?

Tout est allé très vite. Dès qu'il a appris l'existence de cette future maman, Joey s'est précipité au refuge, l'a installée dans sa voiture et a aussitôt repris la route de son domicile, bien décidé à la mettre à l'abri dans un cadre tranquille avant l'arrivée des chiots.

Lady, une chienne au pelage noir et blanc de type berger, a donc pris place à l'arrière. Son sauveteur a documenté le trajet en vidéo, et c'est le regard qu'elle lui adresse pendant la route qui fait fondre quiconque découvre les images.

© @joeygraceffa / TikTok

Un trajet à retenir son souffle

Il n'a pas fallu longtemps pour que Joey commence à s'inquiéter. Après avoir peut-être uriné à l'arrière de la voiture, Lady s'est rapprochée de lui. Elle haletait et le fixait avec insistance, au point que l'influenceur s'est demandé si une mise bas en plein trajet n'était pas en train de se préparer.

Tout en conduisant, il a lancé à sa passagère : « Accroche-toi, ma belle. S'il te plaît ! Garde-les encore un peu ! »

Le message est-il passé ? Visiblement... La chienne a semblé se calmer légèrement après ces mots.

Installée au calme, en attendant les chiots

D'autres vidéos publiées ensuite sur TikTok montrent Lady bien installée chez Joey, détendue, tandis qu'elle se prépare à mettre bas. La naissance des chiots, elle, n'a pas encore été racontée.

Sous les images, les internautes ont remercié l'influenceur d'être venu en aide à la chienne et réclamé des nouvelles, certains proposant déjà des prénoms pour les futurs bébés. Les abonnés guettent la suite avec impatience, et cette histoire rappelle que la bonne personne peut arriver à tout moment, quand on s'y attend le moins...

L'info Woopets : quelles précautions prendre avant la mise bas d'une chienne ?

Comme le rappelle l'American Kennel Club, pour bien préparer la mise bas d'une chienne, vous pouvez :