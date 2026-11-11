Ce jeune cheval de 16 mois tient tête à tous, sauf à son meilleur ami de 26 ans qui partage son pré (vidéo)

Avec son tempérament bien affirmé, ce poulain de 16 mois ne se laisse impressionner par personne... ou presque. Le cheval de 26 ans qui partage son pré fait exception. Et lorsque les 2 compères ont dû passer un mois entier loin l'un de l'autre, leurs retrouvailles ont donné lieu à une scène qui a fait fondre les internautes.

Sur les réseaux sociaux, une cavalière connue sous le pseudonyme @youaintnocowboyy, ne cache pas que son jeune cheval a du caractère. Comme le relate Pet Helpful, c'est d'ailleurs ce tempérament qui l'a conduit à être séparé de sa mère. Depuis, il vit dans un pré aux côtés d'un cheval mâle de 26 ans, et entre le jeune effronté et son aîné s'est tissé un lien très fort.

Puis les 2 compagnons ont dû se passer l'un de l'autre pendant un mois complet. Quand ils se sont enfin revus, le cadet n'a pas caché son enthousiasme : il s'est mis à claquer des dents devant son vieil ami.

© @youaintnocowboyy / TikTok

Une vidéo où le jeune cheval redevient tout doux

Sur les images, les 2 chevaux paraissent détendus, curieux et attentifs l'un à l'autre, le cadet se montrant toutefois nettement plus excité que son compagnon. Rien à voir avec le poulain qui, à en croire son humaine, teste les limites de tous ceux qu'il croise ! Face à celui qui a gagné son respect, il semble au contraire se faire tout petit.

À y regarder de plus près, un détail apparaît : l'un des yeux du cheval roux est entièrement blanc. Il est atteint d'uvéite équine récidivante – ou fluxion périodique (« moon blindness » en anglais) –, c'est-à-dire une inflammation de l'œil qui s'installe dans la durée. Or le jeune l'a abordé du bon côté, avec précaution, une délicatesse qui semble montrer à quel point il connaît son vieil ami.

Sous la vidéo, les internautes ont réagi sur un ton attendri : à leurs yeux, ce jeune cheval reste décidément un bébé, et sa façon d'aborder son aîné les a touchés.

L'info Woopets : que signifie ce claquement de dents chez les chevaux ?

Mais que signifie ce claquement de dents ? D'après le Salt River Wild Horse Management Group, une organisation à but non lucratif américaine, il s'agit d'un comportement courant chez les chevaux, surtout chez les jeunes et les poulains, lorsqu'ils saluent un congénère plus âgé. Par ce geste, l'animal signale sa soumission et son absence de toute menace, comme pour dire qu'il n'est encore qu'un jeune.

Ce poulain au fort caractère n'a certes plus grand-chose d'un nouveau-né. Pourtant, en revoyant celui que sa famille décrit comme étant son ami de toujours, il a visiblement retrouvé ses réflexes de jeune équidé, après un mois passé loin de lui. Une réaction qui n'a rien de surprenant entre ces 2 meilleurs copains de pré !