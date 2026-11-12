« En un mois, elles sont devenues des stars » : 2 chattes adoptées au cimetière de la Seyne-sur-Mer (83) sont gâtées par les habitués

À La Seyne-sur-Mer, 2 chattes sorties de refuge ont trouvé un foyer pour le moins inattendu : le cimetière communal. Galatée et Tryana, une mère et sa fille, y ont été accueillies il y a un mois environ par l'équipe en charge des lieux, avec une mission bien précise à la clé, comme l'a raconté La Seyne-sur-Mer.fr . Et elles ne se sont pas contentées de l'accomplir…

On imagine rarement un cimetière comme une terre d'adoption. C'est pourtant là que Galatée et Tryana ont posé leurs coussinets, à La Seyne-sur-Mer, dans le Var (83), grâce à une convention conclue entre la Ville, par l'intermédiaire de l'adjoint au maire Lionel Estivant, et l'association Ch'Amis Pour la Vie. L'objectif : permettre à l'équipe chargée du cimetière d'adopter 2 chats afin de combattre les nuisibles.

Une mission de service public à 4 pattes

Pour Lionel Estivant, dont les délégations couvrent les cimetières, les opérations funéraires et la lutte contre les nuisibles, comme pour Éric Rivieccio, en charge de la protection et de la cause animale, l'opération ne présentait que des atouts. Elle permettait d'offrir un foyer à 2 félins sortis d'un refuge tout en s'attaquant, surtout, aux nuisibles. Autre bénéfice relevé par la commune : depuis l'arrivée des 2 minettes, les agents qui entretiennent les lieux forment une équipe plus soudée.

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L'association, première à avoir répondu à l'appel de la Ville, a retenu 2 chattes adaptées à ce rôle, d'après l'élu : une mère et sa fille qui ne se quittent pas et apprécient peu la vie en intérieur (même si elles continuent de dormir bien au chaud la nuit !).

Le mois écoulé depuis leur arrivée leur a permis d'explorer leur nouveau domaine et de repérer les personnes qui leur apportent croquettes, soins et, surtout, câlins. Le duo a vite pris ses marques dans les allées, partageant ses journées entre traque des mulots, siestes au soleil et caresses.

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Chouchoutées par les habitués, redoutées par les mulots

« En un mois, elles sont devenues des stars », raconte Charlotte Ambard, agente au cimetière. Les visiteurs réguliers se sont pris d'affection pour le tandem et ne manquent pas de le gâter. « Les habitués du cimetière leur font des cadeaux et leur offrent de la nourriture, elles sont très gâtées », poursuit-elle. De quoi faire d'elles 2 des félines les mieux dorlotées de la commune, et rassurer les membres de l'association sur le sort de leurs protégées.

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Les papouilles n'empêchent pourtant pas la mère et la fille de remplir leur mission avec sérieux. « Je les ai vu chasser un mulot, elles sont très efficaces ! », assure Lionel Estivant.

Le maire, Dorian Munoz, a fait leur connaissance le 1er novembre, lors des commémorations organisées ce jour-là, et les 2 félines l'ont accueilli à grand renfort de ronrons.

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Une convention aux petits soins

Ce partenariat repose sur un document précis, dont le vote était programmé au conseil municipal du 17 novembre. Dès son préambule, la Ville et l'association y reconnaissaient aux animaux accueillis une sensibilité propre aux êtres vivants, en cohérence avec la loi du 16 février 2015. Deux buts étaient ensuite affichés : gérer le cimetière de façon écologique et raisonnée, d'une part, et offrir aux chats un cadre de vie respectueux de leurs besoins physiologiques et comportementaux, d'autre part. Ce que chaque partie doit à Galatée et Tryana y figure noir sur blanc.

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Le texte réserve aussi 400 € aux soins de santé des 2 chattes, un point que Lionel Estivant a tenu à souligner en remerciant Ch'Amis Pour la Vie d'avoir compris la démarche de la Ville. D'après Aline Castello, responsable du service administratif du cimetière, les bénévoles de l'association devaient d'ailleurs passer dès le lendemain après-midi chercher la mère et la fille pour leurs rappels de vaccins chez le vétérinaire. En attendant, au cimetière de La Seyne-sur-Mer, la mère et la fille ne manquent ni de soleil, ni de câlins !