« Il est trop mignon » : un chiot Bouvier Bernois découvre les feuilles mortes pour la première fois (vidéo)

Helmer est un chiot de race Bouvier Bernois au poil duveteux, et il lui en faut peu pour profiter d'une journée d'automne. Dans une vidéo publiée sur TikTok, le jeune chien fait la connaissance d'un tas de feuilles mortes aux couleurs de saison, et cette première rencontre toute simple suffit à faire d'une journée banale un moment de tendresse.

La séquence, partagée par le compte @helmer.the.berner sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, montre le jeune Bouvier Bernois face à un amas de feuilles tombées des arbres, l'un des petits plaisirs que l'automne offre sans rien demander. Avec son poil duveteux, Helmer a des airs d'ourson en peluche, et le décor qui l'entoure ressemble à une carte postale de saison.

Sous la publication, les internautes se montrent visiblement conquis par cette petite boule de poils profitant pour la première fois de sa vie de l'arrivée de l'automne. « Tellement beau », commente un utilisateur du réseau social. « Quelle est cette feuille ? », demande avec humour une autre personne. « Il est trop mignon », ajoute une dénommée Evie.

Ce qui attire les chiots dans les feuilles

Mais pourquoi un tas de feuilles exerce-t-il une telle attraction sur un jeune chien ? Tout tient à la manière dont un chiot appréhende ce qui l'entoure : son odorat passe avant ses yeux. Le mouvement, les sons et le toucher complètent le tableau. Un amas de feuilles qui ne représente pour nous qu'une corvée de râteau regorge, pour une truffe de chiot, d'informations à décoder : traces laissées par d'autres animaux, odeurs de terre et de végétaux ou signes des changements de saison.

© @helmer.the.berner / TikTok

Le froissement des feuilles et leur façon imprévisible de bouger peuvent aussi réveiller la curiosité d'un chiot et l'inciter à explorer tout en jouant. L'American Kennel Club, cité par nos confrères, rappelle d'ailleurs que présenter aux jeunes chiens des lieux, des surfaces et des expériences variés, de façon positive et adaptée à leur âge, les aide à prendre confiance en eux.

© @helmer.the.berner / TikTok

Un jeu à surveiller de près

Ces explorations ne dispensent toutefois pas les adoptants d'un minimum de vigilance, en particulier lorsque les feuilles sont humides ou commencent à se décomposer. Un objet coupant caché dessous, des moisissures ou d'autres dangers suffiraient à transformer une partie de jeu innocente en mauvaise surprise.

Pour Helmer, en tout cas, cette journée d'automne ordinaire a pris des allures de petit bonheur, pour le plus grand plaisir de ceux qui l'ont regardé !