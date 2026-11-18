Pendant des décennies, le nom d'un chien peint sous la chaise du propriétaire d'une tombe vieille de 3 500 ans, près de Louxor, en Égypte, est passé inaperçu. Une inscription presque effacée, remise en lumière par la chercheuse Chelsea Kaufman grâce au retraitement d'une photographie, a finalement permis de le lire, rapportait GreekReporter.com .

La sépulture en question est celle d'Ouser, scribe et intendant du pharaon Thoutmôsis Ier, à laquelle Chelsea Kaufman a consacré une étude. Répertoriée sous le code TT 21, cette tombe de la 18e dynastie se trouve à Cheikh Abd el-Gourna, dans la nécropole thébaine, non loin de Louxor. Ce vaste ensemble funéraire avait déjà livré d'autres témoignages du lien entre les Égyptiens et leurs animaux, dont un chien momifié retrouvé dans une autre tombe.

« Celui des Enfers »

Dans la chambre intérieure, 3 scènes d'offrandes encore conservées montrent des chiens à collier installés sous le siège du maître des lieux. Les relevés anciens avaient permis d'en nommer 2, « Strong One » (Le Fort) et « Trusty » (Le Fiable / Le Fidèle), tandis que le nom du 3e, peint sur le mur et trop pâle, n'avait pas été consigné lors de la publication d'origine de la tombe.

Un nouvel examen a pourtant révélé qu'une inscription subsistait derrière la tête de l'animal. Pour la déchiffrer, Chelsea Kaufman a retravaillé les photographies avec DStretch, un module du logiciel ImageJ, et l'écriture délavée s'est ainsi faite nettement plus lisible.

Le nom ainsi retrouvé se lit « dwȝ.ty », que la chercheuse traduit par « He-of-the-Underworld », autrement dit « Celui des Enfers ». L'expression servait aussi d'épithète à Anubis, le dieu à l'apparence canine, associé à la mort et à l'au-delà, et c'est probablement à lui que ce nom faisait allusion, selon l'autrice de l'étude. Une variante en était déjà connue pour au moins une personne, mais jamais encore pour un chien. Avec cette lecture, l'Égypte ancienne compte désormais 97 noms de chiens recensés.

Une robe sans équivalent dans l'art égyptien

Sur la paroi, le chien du mur est apparaît blanc, le collier au cou, avec un corps élancé, des oreilles tombantes et une queue recourbée. Les égyptologues rangent habituellement ce type de chien parmi les Sloughis, une silhouette courante dans l'art du Nouvel Empire.

Ce qui le distingue, c'est le motif ondulé rougeâtre de sa robe, dont les vagues rappellent le vêtement ondulé d'Ouser, assis juste au-dessus, un bouquet de fleurs à la main. D'après Chelsea Kaufman, aucune autre représentation de chien connue dans l'art égyptien ne présente un pelage comparable.

Le hiéroglyphe qui accompagne le nom sort lui aussi de l'ordinaire. Quand un nom de chien s'achève sur un déterminatif, ce signe chargé d'en préciser le sens, celui-ci représente presque toujours l'animal debout ; ici, au contraire, le chien est figuré assis, dans une posture proche de celle du compagnon peint sous le siège d'Ouser. Sur l'ensemble des noms de chiens égyptiens recensés, on ne connaît que 2 cas de ce genre.

Ne pas être oublié une fois passé dans l'au-delà

Près de 100 noms de chiens nous sont aujourd'hui parvenus de l'Égypte ancienne, de l'Ancien Empire à l'époque ptolémaïque, et plus de la moitié proviennent de tombes privées. Le chien se distinguait d'ailleurs des autres animaux représentés, puisqu'il lui arrivait d'être désigné par son nom.

Pour Chelsea Kaufman, cette habitude n'avait rien d'anodin : à ses yeux, en donnant à un chien à la fois une image et un nom sur les murs d'une tombe, on lui offrait peut-être une chance de rester lui-même, et de ne pas être oublié, une fois passé dans l'au-delà. Avec sa robe singulière, son hiéroglyphe rare et son nom tourné vers le monde des morts, l'animal peint sous la chaise d'Ouser en offre un exemple peu commun.