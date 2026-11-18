Certains obstacles semblent faits pour être mis à l'épreuve ! En travers d'un couloir, un filet blanc se dressait devant Butters, chiot Golden Retriever plutôt curieux, que sa famille espérait ainsi voir rester du même côté de la maison. Dans la vidéo relayée par DogTime , la petite chienne lui faisait face dès les premières images, et elle n'a pas tardé à l'examiner sous toutes les coutures...

Butters a d'abord visé le haut, cherchant à se hisser par-dessus la barrière, sans parvenir à la franchir. Elle s'est ensuite intéressée à la partie basse, qu'elle a inspectée, mais cela n'a rien donné non plus à ce stade.

Elle s'en est alors prise au filet lui-même. Tandis que la caméra se rapprochait, le chiot, museau collé contre les mailles, s'est mis à les mordiller. Cette idée n'a pas mieux fonctionné que les précédentes, et l'affaire en est restée là un moment.

© @princess.buttercup.butters / Instagram

Le retour au ras du sol

Ce jour-là, le filet n'en avait pourtant pas fini avec Butters. La chienne s'est représentée devant lui plus tard, et sa tactique avait changé : ventre au sol, elle a entrepris de se couler dans le mince interstice laissé libre au pied de la barrière, sans plus chercher à l'escalader ni à le mâchonner.

Faute de place, la boule de poils n'a eu d'autre choix que de s'allonger de tout son long, pattes étirées, pour avancer. À force de ramper sous les mailles, elle a fini par ressortir tout entière de l'autre côté : la barrière était franchie !

Bientôt une barrière plus solide ?

Le filet n'a donc pas rempli son rôle : la jeune chienne a su le contourner en choisissant de passer par en dessous.

Publiée par le compte @princess.buttercup.butters, la séquence a récolté plus de 5 600 mentions J'aime. Dans les commentaires, les internautes ont salué avec amusement la détermination de la petite Golden.

© @princess.buttercup.butters / Instagram

Du côté de ses maîtres, l'inquiétude grandit : « Je crois qu'on va avoir besoin d'une barrière plus grande… », prévient le texte incrusté sur les images. Un modèle plus solide pourrait donc bientôt prendre la relève dans le couloir...

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