296 chiens réunis dans un parc aquatique battent le record du monde de participants à une fête de piscine

A Las Vegas, près de 300 chiens ont profité d’une journée exceptionnelle dans un parc aquatique qui leur était spécialement réservé. Doodlepalooza 2026 a ainsi décroché un nouveau record du monde officiellement homologué par le Guinness World Records.

Avec 276 chiens présents au Chewy Bark Park, en Floride (Etats-Unis), le 9 mai 2026, le record du plus grand nombre de participants canins à une « pool party » (fête de piscine) avait été battu et validé par le Guinness World Records. 4 mois et demi plus tard, la barre a été placée encore plus haut du côté de Los Vegas, dans le Nevada, et un nouveau record a été établi, rapportait News3LV KSNV Las Vegas News .

L'évènement baptisé Doodlepalooza 2026 et organisé par l'association Doodle Rescue USA a eu lieu le dimanche 27 septembre au Cowabunga Canyon Waterpark, un grand parc aquatique situé dans le sud-ouest de Las Vegas. Il se tenait ainsi juste après la National Dog Week (semaine nationale du chien), qui s'était achevée le samedi 26 septembre.

La particularité du Doodlepalooza est qu'il rassemble des Caniches, des croisés Caniches et des Doodles (Goldendoodles, Labradoodles…). Les chiens ayant pris part à ce rendez-vous étaient plus que ravis de profiter de la piscine à vagues et des différents jeux d'eau du parc qui leur étaient exceptionnellement accessibles ce jour-là. Le reste de l'année, seuls les chiens guides d'aveugle et chiens d'assistance certifiés y sont autorisés.



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Au total, 296 chiens ont participé à cette grande fête aquatique, dépassant ainsi de 20 participants le précédent record établi au Chewy Bark Park. Une performance officiellement reconnue par le Guinness World Records et qui a permis à Doodlepalooza d'entrer à son tour dans l'histoire.



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Un record au service d’une belle cause

Au-delà du défi, la journée avait également une dimension solidaire. L'évènement a permis de récolter des fonds pour soutenir les actions de Doodle Rescue USA, notamment pour financer les soins vétérinaires, le toilettage, le placement en famille d'accueil, le transport, les évaluations comportementales et les services d'adoption.

« Ce record appartient à chaque chien et à chaque personne qui a participé dans un but plus important, a déclaré Danielle Dunker, de Doodle Rescue USA. Cela permet à des centaines de familles de Doodles de se réunir pour célébrer ensemble, tout en nous aidant à sensibiliser le public aux chiens qui ont encore besoin d'être secourus, de familles d'accueil et de foyers définitifs. »

Au-delà des chiffres et du record, Doodlepalooza 2026 aura surtout été un grand moment de joie et de convivialité, offrant aux chiens comme à leurs familles l'occasion de se retrouver, de jouer et de partager ensemble une journée aussi insolite que festive, au cœur d'un parc aquatique exceptionnellement transformé en immense terrain de jeu pour ces loulous.