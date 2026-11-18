Prisonnier des vagues, un croisé Terrier d'environ 30 kilos dérivait vers le large sous les yeux de ses maîtres, le dimanche 16 novembre en fin de matinée, à l'Anse Tabarly, au Mourillon à Toulon (83). Prévenu par des témoins, le sous-brigadier Hassan, membre de la compagnie d'intervention de la police, est entré dans la mer pour le secourir. Son intervention a été relayée par ici.fr .

Ce jour-là, des témoins paniqués ont interpellé le sous-brigadier et ses collègues, qui sillonnaient en véhicule les abords des plages du Mourillon, à Toulon : ils venaient d'apercevoir un chien en détresse dans la mer. Porter secours à un animal dans l'eau ne relève pas du quotidien de leur unité, mais les policiers sont intervenus.

Dans les eaux de l'Anse Tabarly, les vagues malmenaient l'animal, qui dérivait toujours plus loin du rivage et semblait s'épuiser.

© Sous-Brigadier Hassan / ici.fr

« Je ne voulais pas perdre le chien de vue »

Tandis que ses coéquipiers filaient vers le club de voile dans l'espoir d'y trouver une planche ou une embarcation, le sous-brigadier Hassan a gagné les rochers. Il y a aussitôt aperçu le couple à qui appartenait le chien ; la femme pleurait. « Je ne voulais pas perdre le chien de vue. Je le fixais », se souvient-il.

Le policier a alors frappé dans ses mains tout en appelant le toutou. « J'ai moi-même un chien et je sais que le mien m'écoute quand je fais ça », explique-t-il. L'appel a porté, puisque le croisé Terrier s'est mis à nager en direction du bord.

Une planche de paddle en renfort

Son équipement en partie retiré et confié à ses collègues, le sous-brigadier est descendu dans l'eau sans hésiter pour aller chercher le quadrupède.

Les vagues ne lui ont pas facilité la tâche. Poussé vers le fond, le chien est remonté à la surface, mais il s'est une fois encore écarté du rivage. Il est pourtant parvenu à se rapprocher une seconde fois du policier.

Présent dans les parages, un pratiquant de paddle est alors venu glisser sa planche juste derrière le canidé. Le policier a ainsi pu tenter une nouvelle approche. Cette fois, l'animal a fini sur les rochers, porté dans les bras du sous-brigadier, qui l'avait d'abord attrapé par les pattes.

« Il ne tenait même plus debout, le pauvre », raconte Hassan à propos du rescapé.

Soulagés, sa maîtresse et son maître ont remercié les policiers. « Moi, j'étais content d'avoir réussi à le sortir de l'eau surtout. Je n'ai fait que mon devoir », conclut le sous-brigadier, qui espère désormais que le chien a récupéré.