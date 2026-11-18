Parfois, un animal apparaît dans un jardin et n'en repart plus. C'est ce qui est arrivé avec une chatte errante, chez une famille dont la maman ne se considérait pourtant pas comme une amie des chats. Leur histoire, relayée par Cheezburger , se déroulait un mois d'octobre…

Cette mère de famille reconnaissait volontiers ne pas être très portée sur les félins. Elle voyait pourtant ses enfants passer leur temps dehors avec cette chatte errante qui ne quittait plus le terrain familial.

© @aimesnicole / Instagram

Les petits lui ont rapidement trouvé un nom : Pumpkin, citrouille en anglais, en référence à la couleur de son pelage. Le calendrier s'y prêtait d'ailleurs, puisque l'on était justement en octobre.

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Décrite comme une minette d'une grande douceur, la nouvelle venue ne réclamait rien d'autre que des câlins. Les enfants ont alors posé la question à leur maman : pouvait-on la garder ?

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Un collier, mais personne au bout

Pumpkin portait un collier réfléchissant, auquel aucune médaille n'était accrochée. La mère de famille a donc appelé les services animaliers, qui ont cherché une puce d'identification sans en trouver.

Ses interlocuteurs lui ont expliqué que certaines personnes équipent parfois les chats errants de ce type de collier, afin de leur éviter d'être percutés par une voiture. Elle a ensuite parcouru tous les sites consacrés aux animaux perdus, où aucune annonce ne correspondait à sa protégée. Faute de piste, elle en a conclu que cette rencontre devait arriver, même si le passé de la chatte demeure inconnu.

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Un panier, une gamelle et une place dans la famille

La petite errante a fini par entrer dans la maison. Elle y dispose désormais de son propre couchage et de jouets, sans oublier une gamelle toute neuve.

Même les trajets en voiture semblent lui plaire ! La maman, elle, s'est demandé comment tout avait pu aller aussi vite.

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Sous la publication, les internautes ont salué la douceur des enfants avec leur nouvelle compagne. Certains ont raconté avoir eux aussi gardé un chat arrivé avec un collier, tandis que d'autres supposaient qu'elle avait déjà vécu auprès de petits.

La mère de famille, de son côté, a souhaité la bienvenue à Pumpkin dans la tribu, en espérant, non sans humour, qu'elle survivra au chaos de la maison.