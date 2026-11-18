Archie est aveugle, son frère Bernard n'a que 3 pattes. Dans une vidéo partagée sur TikTok par leur maîtresse et relayée par PetHelpful , le premier faisait la toilette du second, qui ne peut pas se laver seul tout un côté du visage. Mais Bernard, lui aussi, a un rôle bien à lui…

Sur un lit, 2 chats étaient installés côte à côte : Archie, matou gris et blanc privé de la vue, et Bernard, boule de poils noire et duveteuse à qui il manque une patte. La scène a été publiée sur TikTok par le compte @theblindcathouse, celui de leur maîtresse.

C'est Bernard qui a pris l'initiative en donnant un coup de tête à son frère, avant de le regarder comme s'il attendait quelque chose. Quelques secondes plus tard, Archie s'est mis à lui lécher le visage avec soin, tandis que le chat noir se penchait vers lui.

© @theblindcathouse / Instagram

Chacun sa mission

Celle qui partage leur quotidien a expliqué cette habitude en quelques lignes. « Vous savez que les chats se lèchent la patte puis se frottent le visage pour le nettoyer ? Bernard ne peut pas le faire du côté droit, alors Archie s'en occupe depuis le premier jour. Et Bernie est le seul autorisé à nettoyer les oreilles d'Archie ! », a-t-elle écrit.

Un échange de bons procédés, en somme : à Archie le visage de son frère, et à Bernard le soin de nettoyer les oreilles du chat aveugle !

Il ne faudrait pas pour autant les prendre pour 2 enfants de chœur. « Ils adorent se chamailler et exploiter le handicap de l'autre pendant les jeux, mais ils sont aussi vraiment formidables quand il s'agit de veiller l'un sur l'autre », a ajouté leur maîtresse. Sous la vidéo, les internautes n'ont eu que des mots tendres pour ce duo de félins pas comme les autres.

© @theblindcathouse / TikTok

Un geste qui porte un nom

Voir un chat en lécher un autre n'a rien d'exceptionnel : ce comportement, courant chez l'espèce, s'appelle l'allogrooming, autrement dit le toilettage mutuel. Citée par Chewy.com, la Dre Sabrina Kong, vétérinaire et spécialiste du comportement animal, y voit à la fois une marque d'affection, un moyen d'apaiser le stress et une manière de renforcer la confiance et le lien entre 2 félins.

© @theblindcathouse / TikTok

Entre compagnons très liés, c'est aussi une façon de s'entraider pour rester propres. Chez Archie et Bernard, ces coups de langue ont une utilité bien précise puisqu'ils permettent d'atteindre l'endroit que le matou à 3 pattes a du mal à nettoyer par lui-même. Mais pour ces 2 frères, ces petits gestes vont également bien au-delà de la simple hygiène. Ils sont surtout une tendre façon de prendre soin l'un de l'autre…