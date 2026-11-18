Grâce à la mobilisation de plusieurs refuges, Ares a non seulement survécu, mais a aussi trouvé auprès de Brandon Quinnelly bien plus qu'un simple foyer. Ce chien miraculé se prépare aujourd'hui à devenir le compagnon d'assistance de cet ancien membre de l'infanterie de marine américaine, le Corps des Marines, lui aussi marqué par la perte de son précédent chien.

Arrivé blessé et sans réaction dans un refuge de l'Oklahoma (Etats-Unis), un chien au pelage blanc et répondant au nom d'Ares a pu être sauvé grâce à l'entraide entre structures de protection animale. Son histoire, relayée par KOKH, l'a mené jusqu'au foyer de Brandon Quinnelly, un vétéran des Marines qui venait de traverser une perte.

Quasi-miraculé

Lorsqu'il a été amené à Shawnee Animal Services, Ares ne réagissait plus. Le corps en surchauffe, il était blessé et couvert de puces.

L'équipe du refuge s'est alors heurtée à une limite bien concrète, puisqu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour répondre à tous les besoins de l'animal. La solution est venue d'un contact établi avec Best Friends Animal Society.

Le Best Friends Pet Resource Center se trouvait à Bentonville, dans l'Arkansas, à 7 heures de route. C'est un agent qui, en lien avec Shawnee Animal Services, s'est chargé d'y conduire le canidé.

Le quadrupède s'est ensuite complètement rétabli, puis il a été proposé à l'adoption.

Sa photo, publiée en ligne, n'a pas tardé à attirer l'attention de Brandon Quinnelly. En la découvrant, cet ancien combattant du corps des Marines a demandé à faire la connaissance du rescapé.

Brandon Quinnelly venait de perdre son premier chien d'assistance

Cette rencontre intervenait à un moment particulier de sa vie. Le vétéran, qui vit avec un trouble de stress post-traumatique, venait en effet de perdre Achilles, son chien d'assistance.

D'après Best Friends, le courant est passé dès les premiers instants entre l'homme et l'animal. Brandon a ramené Ares chez lui, où le toutou a trouvé son foyer définitif.

© KOKH

Tout devient possible quand on se mobilise

Pour Best Friends Animal Society, ce parcours montre ce que rend possible une mobilisation collective, appuyée sur des partenariats entre refuges. L'organisation y voit aussi l'histoire d'un vétéran qui retrouve un partenaire après une perte.

Dans son nouveau foyer, Ares suit désormais un entraînement pour devenir chien d'assistance pour le stress post-traumatique.