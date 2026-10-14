Chaque jour, ce Golden Retriever attend avec impatience son meilleur ami devant l'ascenseur (vidéo)

Charlie, un Golden Retriever, a une petite routine bien à lui qui fait craquer sa famille. Chaque jour, il attend patiemment devant l’ascenseur d’un immeuble que son meilleur ami canin descende. Les retrouvailles sont toujours empreintes d’excitation et de joie !

Sur le compte TikTok @laurenandcody, Charlie fait le bonheur de milliers d’internautes. Son adoptante, Lauren, partage régulièrement des vidéos de son quotidien. Le Golden Retriever l’accompagne partout, aussi bien à la mer, au restaurant ou encore dans certains magasins.

Récemment, l’une d’entre elles relayée par le média Parade Pets a particulièrement fait fondre le cœur de ses abonnés. Et pour cause ! On y voit le gentil chien patienter dans le hall d’un immeuble, assis devant les portes de l’ascenseur. La raison de cette attente ? L’arrivée de son meilleur ami à 4 pattes, de la même race.

« Il n’y a pas de meilleure façon de commencer la journée »

Dès que les 2 compères se retrouvent, ils laissent tout simplement leur joie exploser. Ravis de se revoir, les chiens remuent la queue et se mettent à jouer avec beaucoup d’énergie. Visiblement, il s’agit d’un petit rituel quotidien qu’ils ne manqueraient pour rien au monde.

© @laurenandcody / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 61 000 fois et a reçu 7 500 mentions « j’aime ». « Quel trésor ! Il n’y a pas de meilleure façon de commencer la journée », commente un internaute. « On dirait des frères », souligne une dénommée Amy. « J'ai aussi un Charlie, et son meilleur ami du quartier s'appelle Henry. À chaque fois que je promène Charlie, il freine brusquement devant chez Henry, regarde autour de lui et renifle l'air pour voir si Henry est dehors. Et si Henry est là, il se précipite dans leur piscine ! », confie un autre utilisateur de TikTok.

Leur complicité et leurs réactions sont tellement adorables, que nous avons du mal à y résister !

© @laurenandcody / TikTok (capture d'écran)