Une bénévole libère un chien sourd de 14 ans, retenu par sa laisse dans les broussailles

Pendant près de 5 jours, Cub, un croisé Labrador noir de 14 ans et sourd, est resté introuvable après avoir filé dans les bois lors d'une promenade près d'un centre de loisirs du Rhode Island, aux États-Unis, le mardi 1er septembre. Son histoire, relayée par Go Local Prov , a mobilisé agents du contrôle animalier, drone et habitants autour de son humaine, Brenda Holder. Comment ce vieux chien a-t-il pu échapper si longtemps aux recherches, et qui allait finalement le retrouver ?

Ce mardi-là, c'est le mari de Brenda Holder qui tenait la laisse du vieux chien le long du centre de loisirs. Le passage soudain d'un vélo électrique a suffi à effrayer Cub, qui s'est élancé vers les bois. Le croisé Labrador est sourd, a précisé sa famille.

Les siens ont d'abord fouillé les environs, en vain, avant d'alerter le service de contrôle des animaux, qui a envoyé des agents. Autour d'eux, la communauté s'est mobilisée, dont Dawn McPhillips et 4K Drone, un drone étant venu survoler la zone. Mais les jours passaient et le chien senior échappait à toutes les recherches.

Pour Brenda Holder, cette attente s'ajoutait à un deuil récent : la famille venait de perdre un autre de ses chiens, compagnon de Cub. Elle pense d'ailleurs que le vieux Labrador était peut-être parti à sa recherche.

© Brenda Holder / Facebook

« Vu l'âge de Cub, je savais qu'il n'avait pas pu aller loin »

Le samedi 5 septembre, près de 5 jours après la disparition, Robin Leclerc, agente immobilière à Narragansett, s'était installée sur sa terrasse pour souffler un peu entre 2 dossiers. En parcourant son fil Facebook, elle est tombée sur l'avis de recherche de Cub, qui appelait des randonneurs volontaires à battre les sentiers. Sa réponse a tenu en quelques mots : elle arrivait.

Accompagnée de son mari, elle a rejoint l'époux de Brenda Holder et le frère de celui-ci au départ de la piste cyclable d'où le chien s'était échappé. Plutôt que de fouiller au hasard, Robin Leclerc s'est engagée sur un sentier bien précis, au cœur des broussailles. Pour cette femme qui se décrit comme profondément spirituelle, ce choix n'avait rien d'un coup de chance. « Vu l'âge de Cub, je savais qu'il n'avait pas pu aller loin. Je ne peux pas l'expliquer : une force supérieure m'a guidée sur ce chemin », confie-t-elle.

À environ 400 mètres de là, un petit animal aperçu au loin derrière des broussailles l'a fait hésiter : et s'il s'agissait d'un ours ? Elle a avancé à pas prudents… avant de reconnaître Cub. Sa laisse s'était enroulée autour des branchages et le retenait prisonnier, tandis que l'animal poussait des gémissements.

© Go Local Prov

Libéré de sa laisse et de retour chez les siens

Robin Leclerc l'a libéré de sa laisse et l'a ramené auprès des siens. « Je n'en revenais pas que, parmi toutes les zones des bois, quelque chose m'ait menée à lui si vite ; c'était comme un miracle pour moi », raconte-t-elle encore.

Le vieux Labrador s'en tire avec une coupure à la tête, qui lui a tout de même valu un passage chez le vétérinaire. « Il va très bien. Il a dû aller chez le vétérinaire parce qu'il avait une coupure à la tête. C'est le chien le plus adorable », se réjouit Brenda Holder.

Cette dernière n'a pas manqué de saluer tous ceux qui ont battu les bois pour son compagnon à 4 pattes, et tout particulièrement le contrôle animalier, qui s'est démené bien au-delà de sa mission. « C'est vraiment une histoire de personnes formidables, d'espoir et de foi », conclut-elle.