« Ils étaient gravement sous-alimentés » : 77 chiens secourus, leur propriétaire condamnée

Au pays de Galles, une ancienne lauréate du concours Crufts, Lynda Cooper, 74 ans, a été condamnée après la découverte, en 2024, de 77 chiens amaigris et malades à son domicile de Pontypool. Jugée à Cardiff en juin 2026, elle échappe à la prison ferme, mais ne pourra plus détenir d'animaux pendant 10 ans.

Lynda Cooper, qui s'était autrefois illustrée dans un concours canin renommé, était accusée de maltraitance sur les dizaines de chiens hébergés chez elle. Son procès s'est conclu par un jugement, comme le rapportait Metro.

C'est le 19 juin 2026 que la septuagénaire a comparu à Cardiff (pays de Galles), devant la Cour de la Couronne. Elle y a reconnu sa culpabilité pour 11 manquements à la loi protégeant les animaux, ainsi que pour avoir pratiqué l'élevage canin sans disposer de licence.

La peine prononcée est de 12 mois assortis du sursis. S'y ajoutent une interdiction de posséder le moindre animal durant 10 ans et le règlement de 10 000 livres sterling de frais de justice, soit environ 11 600 euros.

Ce dénouement contraste avec le palmarès de l'intéressée. En 2016, elle avait obtenu 6 distinctions à Crufts grâce à son Braque Italien. Les années suivantes avaient pris un tout autre tour.

Derrière le palmarès, une maison sombre

En 2024, les services locaux et l'association galloise Hope Rescue avaient mis au jour 77 chiens, parmi lesquels une vingtaine de chiots, au domicile de la septuagénaire à Pontypool, une localité du sud-est gallois. Les animaux y étaient détenus dans des conditions déplorables.

© Hope Rescue / Facebook

Le lieu était insalubre et plongé dans l'obscurité. Les canidés qui y vivaient présentaient une maigreur extrême et étaient atteints de différentes affections, des infections des oreilles aux problèmes dentaires.

Le sauvetage s'était fait en 2 étapes : 23 chiens avaient été cédés de plein gré par leur propriétaire, puis les 54 restants avaient été récupérés lors d'une seconde opération.

© Hope Rescue / Facebook

« A leur arrivée chez nous, les chiens étaient dans un état déplorable : ils étaient gravement sous-alimentés, beaucoup souffraient de maladies dentaires avancées et d'infections chroniques des oreilles », a décrit Sara Rosser, qui dirige les opérations de Hope Rescue, en évoquant l'arrivée des rescapés dans l'association.

Chez les chiens les plus vieux, les muscles avaient fondu et les déplacements étaient devenus difficiles. Trop affaiblis, ils se faisaient devancer par leurs cadets au moment des repas.

© Hope Rescue / Facebook

Les plus jeunes n'étaient pas épargnés pour autant : beaucoup se montraient très peureux et découvraient à peine le monde, si bien que l'association a dû leur apporter un suivi et une rééducation complémentaires.