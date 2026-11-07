« Le voir m'a vraiment remonté le moral » : son chien lui rend visite au 12e jour d'hospitalisation alors qu'ils ne s'étaient jamais quittés aussi longtemps

Hospitalisée loin de chez elle après une légère crise cardiaque, Jaterria Patrick n'avait encore jamais passé autant de temps sans Jack, son Golden Retriever, les deux compères ne s'étant jusque-là jamais quittés plus de 5 jours environ. Son histoire, relayée par The Dodo , s'inscrit dans un long parcours de santé : ce chien, baptisé en souvenir de sa mère disparue, Jackie, l'accompagne depuis un premier AVC survenu en juin 2020 et les épreuves qui ont suivi. Au 12 e jour d'hospitalisation, une belle surprise l'attendait...

Ce nouvel épisode a commencé par une alerte au cœur. Une légère crise cardiaque a ramené Jaterria à l'hôpital, où les jours ont fini par se compter en semaines. Avec une rééducation éprouvante en perspective, le moral de la jeune femme a flanché, d'autant que son chien lui manquait.

« J'ai commencé à sombrer dans une vraie dépression ici, à une heure de chez moi, et c'est la plus longue séparation que j'aie jamais vécue avec lui », confie-t-elle. Jusque-là, elle et son Golden Retriever n'avaient jamais été séparés plus de 5 jours environ.

Le 12e jour, la nouvelle tant espérée est arrivée : Jack avait l'autorisation de lui rendre visite. Impatiente dès son réveil ce matin-là, Jaterria a vu son toutou débouler dans le hall de l'hôpital et grimper droit sur ses genoux.

Le chien s'est précipité vers le fauteuil roulant de son humaine préférée, a posé ses pattes avant autour de ses épaules, la gueule fendue d'un large sourire et la queue battant à toute allure, pendant qu'elle le couvrait de bisous et de caresses. « Le voir m'a vraiment remonté le moral. J'ai pleuré un peu, honnêtement, parce que c'est mon meilleur ami », raconte Jaterria.

© Jaterria Patrick

Un chiot nommé Jack, en souvenir de Jackie

Pour comprendre ce lien, il faut remonter à juin 2020. Jaterria avait alors 20 ans, jouait dans une fanfare et rêvait de s'engager dans l'armée, quand un premier AVC a tout bouleversé.

Les épreuves se sont ensuite enchaînées : 3 intubations, puis le décès de sa mère. C'est dans ce contexte qu'un chiot est entré dans sa vie, un petit Golden qu'elle a prénommé Jack en hommage à sa maman disparue, Jackie. La boule de poils a su la réconforter dans les vagues de chagrin et de douleur, et sa santé, physique comme mentale, a commencé à se redresser.

© Jaterria Patrick

Pendant 2 ans, le duo a multiplié les câlins et les parties de jeu, tandis que Jaterria préparait une licence en technologie informatique d'ingénierie.

Puis, en août, un second AVC l'a laissée presque paralysée en dessous de la taille. Dès son retour à la maison, Jack ne l'a plus lâchée d'une semelle et, pendant des mois, l'a gardée à l'œil en permanence. Jusqu'à cette légère crise cardiaque qui a imposé au tandem la plus longue séparation de son histoire.

© Jaterria Patrick

Retour à la maison en fauteuil roulant

Après quelques semaines, Jaterria a enfin pu rentrer chez elle. Elle se déplace désormais en fauteuil roulant et réapprend à marcher, une situation nouvelle pour son compagnon à 4 pattes, habitué à des jeux bien plus musclés.

« Nous ne retrouverons pas nos jeux habituels plus brusques, mais jouer à rapporter le bâton, rouler par terre et être près de lui avec son grand sourire, j'y suis plus que prête », explique-t-elle.

© Jaterria Patrick

Elle envisage même de faire de Jack un chien d'assistance, ce qui l'épaulerait encore davantage dans sa convalescence. En attendant, elle se concentre sur ses progrès, un jour après l'autre, et sur toute l'affection que son Golden a à lui offrir. « Je suis prête à retrouver mes câlins ! », conclut Jaterria.