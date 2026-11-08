« C'est la meilleure journée ! » : une chatte en tablier réjouit le personnel du drive Starbucks (vidéo)

Pour Halloween, Starbucks a ajouté à sa carte américaine un Frappuccino baptisé "Black Cat". Une maîtresse y a vu l'occasion rêvée d'emmener Peach, sa chatte noire, le commander en personne au drive, costume compris. Le passage de cette cliente peu ordinaire ne s'est pourtant pas arrêté à la commande…

Une boisson portant un nom pareil appelait une cliente assortie. C'est ainsi que Peach, une chatte noire, a fait son entrée au drive de la célèbre enseigne aux côtés de sa maîtresse, dans une vidéo publiée sur TikTok par le compte @itspeachthekitten et relayée par Paw Nation.

Un tablier vert pour la cliente du jour

Le déguisement avait été pensé dans les moindres détails. La maîtresse s'était glissée dans un costume de chat noir, tandis que sa compagne à 4 pattes portait une tenue d'employée de la chaîne, matérialisée par un petit tablier vert. Ainsi parées, les 2 complices se sont présentées au drive et ont passé leur commande : un Frappuccino Black Cat, évidemment !

© @itspeachthekitten / TikTok

Dans cet uniforme, la minette avait visiblement des allures de mascotte de l'enseigne, et c'est d'ailleurs sous cet angle amusé que le récit la présente. Restait à voir comment le personnel accueillerait une telle cliente…

Toute l'équipe à la fenêtre

La personne qui tenait le guichet du drive reste hors champ pendant toute la vidéo, mais sa voix ne laisse aucun doute sur son enthousiasme. « C'est la meilleure journée ! », l'entend-on s'exclamer, avant d'ajouter qu'elle aime les chats.

D'autres membres de l'équipe sont ensuite venus à la fenêtre pour découvrir la boule de poils en tablier. L'un d'eux a résumé le moment en qualifiant la visite de Peach de « la chose la plus mignonne qui soit arrivée de la journée ».

Une candidature déposée avant de repartir

La plaisanterie a été poussée jusqu'au bout. Avant de quitter les lieux, la maîtresse de Peach a déposé une candidature pour que sa chatte rejoigne les rangs de Starbucks.

Rien ne dit si le dossier connaîtra une suite, mais la démarche a en tout cas prolongé le sourire des personnes présentes ce jour-là !

© @itspeachthekitten / TikTok

Les gourmandises du drive, à petite dose

Les chiens sont nombreux à profiter d'un pup cup lors d'une virée au café, et les félins peuvent eux aussi y goûter. Selon le site Catster, ces préparations ne contiennent aucun ingrédient toxique pour les chats. Le lactose et le sucre qu'elles renferment peuvent toutefois peser sur leur estomac : mieux vaut donc leur en servir une petite portion, et seulement de temps en temps.

Une chose est sûre : avec ou sans contrat d'embauche, cette petite chatte noire a égayé la journée de plusieurs employés !

L'info Woopets - Pourquoi vaut-il mieux éviter de déguiser son chat ou son chien ?

Si la petite Peach a fait sensation en se glissant dans la peau d'une employée Starbucks le temps d'une visite au drive, cette adorable histoire est aussi l'occasion de rappeler que nos compagnons à 4 pattes n'ont pas forcément besoin de costumes pour être les stars de la fête !



Le confort avant tout ! Un costume peut gêner les mouvements de l'animal, le faire trébucher ou l'empêcher de se déplacer naturellement.

Attention au stress ! Nos compagnons ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Porter un déguisement peut les perturber, voire les angoisser.

Une question de sécurité : certains accessoires peuvent être dangereux s'ils sont trop serrés, comportent de petites pièces ou risquent d'être mordillés et avalés.

Respecter leur langage corporel : oreilles couchées, agitation, tentatives pour retirer le costume, immobilité inhabituelle… autant de signes qui peuvent traduire un inconfort.

Pas besoin d'en faire trop pour être craquant ! Peach nous le prouve : un accessoire adapté, une mise en scène amusante et surtout un animal à l'aise suffisent à faire fondre les cœurs.