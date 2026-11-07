Ancien reproducteur négligé, ce chien découvre à 9 ans le plaisir de jouer à la balle

Pendant des années, Bruce n'a connu qu'un rôle, celui de mâle reproducteur, aux côtés d'un propriétaire qui le laissait à l'abandon. Ce Golden Retriever senior n'avait jamais goûté à la vie de famille avant de s'installer dans l'Indiana, aux États-Unis, chez Aubrey Turner, qui l'a adopté.

L'histoire de Bruce, racontée par Dog Time, se poursuit avec une scène de jeu filmée par sa famille, publiée sur Instagram : dans un parc canin, le Golden Retriever de 9 ans s'est mis à ramener son jouet pour le plaisir, une activité qu'il n'avait jamais pratiquée, en suivant les traces d'une jeune congénère.

Avant de rejoindre ce foyer, le quadrupède avait été sauvé puis soigné, au terme de ses années de reproducteur. Le Golden Retriever a ensuite découvert chez Aubrey un quotidien tout neuf, comme nous le rapportions dans un précédent article.

Depuis son arrivée chez elle, Bruce progresse et multiplie les premières fois. La vidéo en illustre une nouvelle, celle du jeu de la balle.

Dans les pas d'une jeune chienne

Les images ont été tournées dans un parc canin, où une jeune chienne d'un an rapportait la balle que lui lançait son maître. Bruce lui a emboîté le pas sans se presser et, petit à petit, a pris ses marques dans cette activité nouvelle pour lui.

« Point de vue : votre chien âgé adopté, qui n'a pas appris à jouer pendant près de 9 ans, observe maintenant un chiot d'un an jouer à rapporter la balle et apprend d'elle », écrit sa famille en légende de la publication.

Le chien et sa camarade de jeu s'étaient d'ailleurs déjà croisés. C'était la 2e fois que Bruce jouait avec cette chienne, raconte son adoptante, et celle-ci l'avait déjà aidé à prendre confiance le jour où il avait découvert ce parc. Le Golden Retriever la suivait alors partout, lui apportait ses jouets et les déposait aux pieds de sa famille.

« Il n'est jamais trop tard pour apprendre et se faire de nouveaux amis »

La publication a suscité des milliers de mentions « j'aime », et de nombreux internautes ont réagi avec émotion, en adressant au toutou leurs encouragements et des messages d'admiration.

« Bruce a peut-être manqué de nombreuses années cruciales de son développement social, mais il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et se faire de nouveaux amis », conclut Aubrey Turner.