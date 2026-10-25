Jamais réclamé en fourrière, ce chien sourd et malvoyant attend une famille très présente

Mago n'entend pas et distingue mal ce qui l'entoure, mais il a beaucoup de tendresse à offrir. Ce croisé Border Collie de 2 ans et 4 mois, passé par une fourrière en Espagne, attend depuis sa famille d'accueil de la région Rhône-Alpes un maître très présent et un copain chien pour partager ses jeux. Seriez-vous prêt à lui ouvrir votre porte ?

Un chien qui n'entend pas et qui distingue mal ce qui l'entoure demande un peu plus d'attention au quotidien, sans pourtant avoir moins de tendresse à offrir. C'est le cas de Mago, un mâle croisé Border Collie de grande taille né en juin 2024, que l'association Mel'ting Pets propose à l'adoption dans une annonce publiée sur Animaux.fr.

Un double merle que personne n'est venu chercher

Mago a été récupéré dans une fourrière en Espagne, où personne ne l'a jamais réclamé. Le toutou double merle se trouve aujourd'hui en famille d'accueil dans la région Rhône-Alpes, son annonce étant localisée à Oyonnax, dans l'Ain (01).

MAGO Race : Border Collie Âge : 2 ans et 4 mois Localisation : Oyonnax (01100) France Association : Mel'ting Pets Rencontrer MAGO

Un pot de colle qui déteste la solitude

Selon l'association Mel'ting Pets :

« C'est un chien hyper collant et dépendant de son humain. C'est un chien d'une incroyable gentillesse, très câlin. »

Le gentil Mago a besoin d'une vraie relation avec la personne qui s'occupe de lui et veut rester collé à elle en permanence. S'il sait rester seul, il n'aime pas ça : un maître souvent à la maison, qui lui impose peu ou pas de solitude, serait donc idéal.

Très sociable, affectueux et joueur, il a besoin de se dépenser et s'entend aussi bien avec les chats qu'avec les chiens. Plutôt soumis, il ne répond pas aux agressions de ses congénères et ne se défend pas. En balade, en revanche, ce costaud a beaucoup de force et devra apprendre à la canaliser en laisse ou en longe.

© Mel'ting Pets / Animaux.fr

2 handicaps à apprivoiser au quotidien

Sourd et malvoyant, Mago semble quand même entendre les sons très aigus, et il distingue les ombres. Ces 2 handicaps devront toutefois être pris en compte chaque jour pour ne pas mettre cette adorable boule de poils en danger.

En tout cas, ils ne l'empêchent absolument pas de jouer avec les autres chiens sans difficulté, et sans se cogner. Au contraire ! L'association précise d'ailleurs qu'il lui faudra, dans son futur foyer, au moins un copain chien qui aime jouer.

© Mel'ting Pets / Animaux.fr

Mago est identifié, vacciné contre la rage, stérilisé et muni de son passeport. Les personnes qui souhaitent le rencontrer ou l'adopter sont invitées à contacter Mel'ting Pets, un dossier devant être complété avant toute demande. Reste maintentant à trouver l'humain qui acceptera de ne plus le quitter d'une semelle… Et si c'était vous ?

Pour en savoir plus sur ce gentil toutou (compatibilités, besoins particuliers, procédure d’adoption…) et pour contacter l'association Mel’ting Pets, rendez-vous sur la fiche d'adoption Animaux.fr de Mago.