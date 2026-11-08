« Ce bébé mérite tout l'amour du monde » : un chat abandonné à 8 ans car il serait trop affectueux (vidéo)

Ravi, un chat noir de 8 ans, a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Abandonné dans un refuge de Cornwall, dans le Connecticut (États-Unis), au motif qu'il serait trop affectueux, le matou attend désormais qu'une famille lui ouvre sa porte. Une vidéo où il se blottit contre une bénévole, qui espère pour lui une fin heureuse, laisse deviner ce que ses futurs adoptants peuvent espérer !

Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, tient en quelques lignes : en l'espace de quelques instants, Ravi est passé de compagnon de famille à chat oublié, puis à pensionnaire de refuge. Le reproche qui lui a valu ce sort, trop affectueux, ressemble pourtant bien davantage à une qualité qu'à un défaut...

À 8 ans, le petit félin vit donc aujourd'hui entre les murs d'un refuge de Cornwall, dans le Connecticut, où ceux qui l'entourent se sont donné une mission : lui dénicher une famille pour la vie, où il sera enfin chéri.

© @carol.ine1937 / Instagram

Un matou qui fond dans les bras

Les images publiées par Caroline, une bénévole, parlent d'elles-mêmes. Dans ses bras, Ravi se laisse aller contre elle, visiblement à son aise, avant de s'approcher tout près de l'objectif. Difficile d'y voir un animal pénible à vivre !

En commentaire, un internaute s'est demandé qui pouvait bien se séparer d'un compagnon aux pattes de velours pour une raison pareille.





Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été aimée plus de 444 000 fois. « Ils ne le méritaient pas », écrit un utilisateur du réseau social. « Les chats noirs sont vraiment les chats les plus extraordinaires qui soient », estime un autre. « N'est-ce pas le chat dont tout le monde rêve ? », souligne un dénommé Simon. « Je suis désolée, TROP AFFECTUEUX ?! C'est triste !!!! Ce bébé mérite tout l'amour du monde », ajoute une autre personne touchée par son histoire.

Pourquoi Ravi n'est-il pas encore à l'adoption ?

Pourtant, à la date du 30 octobre, le portail d'adoption de The Little Guild ne proposait toujours pas la fiche de Ravi. La raison de cette attente ? Elle tiendrait peut-être au calendrier.

En octobre, de nombreux refuges préfèrent en effet ne pas confier de chats noirs à l'approche d'Halloween, par crainte que ces félins servent de simples accessoires de fête, voire qu'ils soient maltraités au cours de rituels à cette période de l'année, expliquent nos confrères.

De grands organismes comme l'ASPCA ont pourtant démenti ce mythe autour des chats noirs, ce qui n'empêche pas de nombreuses structures de juger plus sage de rester prudentes que de prendre le moindre risque.