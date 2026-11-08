« Laissez-le, c’est mon chat, j’en veux plus ! » : des enfants découvrent un chaton jeté du 4e étage à Marseille

Vers la mi-octobre, à Marseille, un chaton de 6 mois a été jeté dans un sac plastique depuis le 4 e étage d'un immeuble situé dans la cité Saint-Thys (10 e arrondissement). Des enfants l'ont découvert, gravement touché, avant qu'il ne soit pris en charge. C'est la présidente d'une association qui a révélé cette affaire, relayée par actu.fr .

Cette association, c'est la Spame (la Société protectrice des animaux maltraités et errants), présidée par Véronique Scarica. D'après son récit, un homme aurait « jeté un sac plastique par-dessus son balcon ». À l'intérieur se trouvait un chaton de 6 mois.

Des enfants entendent un cri

Très vite, « un cri de douleur a retenti », rapporte la présidente. Des enfants ont alors découvert, à l'intérieur du sac, le petit félin en bien mauvais état.

Et l'homme, dans tout cela ? Toujours selon Véronique Scarica, il aurait hurlé : « Laissez-le, c’est mon chat, j’en veux plus ! »

© Véronique Scarica / La Spame

Des pattes à soigner, mais une famille déjà trouvée

Le bilan est lourd : les métacarpes du chaton, c'est-à-dire les petits os des pattes avant, présentent de multiples fractures. Impossible de l'opérer, explique Véronique Scarica ; le chaton en convalescence se repose donc pour l'instant .

Une bonne nouvelle attend toutefois le rescapé au bout de cette période de repos, puisqu'une famille a d'ores et déjà été trouvée pour l'accueillir, rapportent nos confrères.





Une publication relatant les faits sur Facebook a suscité des milliers de réactions depuis sa mise en ligne. « Je n’ai pas de mot assez dure pour décrire ma colère », écrit un internaute. « L'humain est la pire espèce sur terre et les animaux innocents en sont toujours les victimes », estime un autre. « Peine de prison ferme pour ce tortionnaire », commente un autre utilisateur du réseau social choqué par cette histoire.

Une seconde chatte aurait été jetée du 5e étage

Le cas n'est malheureusement pas unique. Dans le 3e arrondissement cette fois, sur le boulevard National, une minette aurait elle aussi été volontairement jetée du 5e étage d'un immeuble, indique Véronique Scarica. La petite chatte a le bassin fracturé. Pour elle, une famille prête à l'adopter est encore recherchée.

Les 2 affaires n'en sont pas au même point. Dans le 3e arrondissement, la police nationale et la police municipale se sont rendues au domicile de la propriétaire, convoquée au commissariat. À la cité Saint-Thys, en revanche, personne n'a été interpellé à ce stade.