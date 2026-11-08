« Ca me fait du bien » : une élève de 5e raconte ses moments avec Sky, la chienne du collège

Dans le Var, un établissement scolaire compte une recrue à 4 pattes. Sky, femelle Retriever de Nouvelle-Écosse diplômée chien visiteur, y passe 3 jours par semaine aux côtés de sa maîtresse, principale adjointe du collège Léonard-de-Vinci de Montauroux, comme l'a raconté ici.fr dans un reportage diffusé le 2 novembre 2026. Rendez-vous individuels, ateliers, balades : sa présence apaise adolescents comme personnels.

Depuis 2 ans et demi, Sky fait le tour des services du collège Léonard-de-Vinci de Montauroux (83) : vie scolaire, conseiller d'éducation, puis accueil.

Sky, comme sa maîtresse Stéphanie Misiura, principale adjointe de l'établissement, ont reçu l'habilitation nécessaire pour y intervenir.

Décrite comme très proche des jeunes, Sky n'est pourtant pas de celles qui vont chercher la foule. Pour la principale adjointe, ce sont les moments en tête-à-tête qui donnent les meilleurs résultats : la seule présence de la Retriever de la Nouvelle-Écosse détend aussi bien les collégiens que les adultes qui les encadrent.

Moins peur des chiens grâce à Sky

Anissa en sait quelque chose. Mordue par un Cane Corso, cette élève de 5e avait gardé de cet épisode une appréhension des chiens, et elle reconnaît avoir eu un peu peur au début. « Sky [...] m'a aidée [...] à avoir moins peur », raconte l'adolescente, qui dit avoir compris depuis que « tous les chiens ne sont pas mauvais ».

Les échanges individuels ne sont pas la seule formule. Le rôle de chienne médiatrice de Sky passe aussi par des ateliers réunissant des petits groupes d'élèves et par des sorties éducatives destinées à mieux comprendre les canidés ; pour certains collégiens, ces moments constituent même un tout premier contact avec un chien.

« Ca me fait du bien parce que j'aime bien passer du temps avec les animaux, c'est mignon », reconnaît June, elle aussi en classe de 5e, à propos de ces instants partagés avec Sky.

Au-delà du réconfort immédiat, la principale adjointe voit dans ces rendez-vous un enjeu d'éducation. « on contribue justement à l'éducation des enfants et à faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens responsables le jour où ils adopteront des animaux », souligne-t-elle.

La sortie achevée, chacun reprend sa place : les cours pour les élèves, le panier pour Sky.