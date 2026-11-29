Aboyer ? Dans l'élevage intensif où il servait de reproducteur, Bruce n'y a pas été autorisé durant la plus grande partie de sa vie. Désormais adopté, ce Golden Retriever de 10 ans, dont l'histoire est relayée par Pet Helpful , multiplie les apprentissages auprès de sa nouvelle famille. Le 13 juillet, devinant qu'il avait envie de donner de la voix, son adoptante a sorti son téléphone pour l'encourager.

Auprès de ceux qui le couvrent aujourd'hui de tendresse, cet adorable Golden Retriever apprend, sur le tard, à jouer et à se faire entendre.

Une précédente vidéo le montrait déjà en train d'apprendre à jouer et de rapporter un jouet : emmené au parc canin par son adoptante, il regardait faire ses congénères avant de les copier. En accompagnement de ces images, sa famille évoquait un chien âgé qui, n'ayant pas appris à s'amuser pendant près de 9 ans, prenait désormais exemple sur un jeune chien d'un an occupé à rapporter la balle.

Bruce ose se lancer, soutenu par son adoptante

Ce 13 juillet, l'envie de Bruce de lâcher un petit « woo » n'a pas échappé à son adoptante. Téléphone en main, caméra enclenchée, elle l'a alors soutenu de la voix, sans relâche.

Le succès n'est pas venu tout de suite : le toutou s'y est repris à plusieurs fois. Puis un son très doux s'est enfin échappé de sa gueule, pour la plus grande fierté de celle qui le filmait !

Publiée sur TikTok, la séquence a dépassé le million de vues et récolté 319 000 « j'aime ». Sous la vidéo, les internautes ont réagi avec tendresse, touchés par la nervosité du senior à 4 pattes au moment de se faire entendre autant que par la chance qu'il a d'être tombé sur une telle adoptante.

© @seniorboybruce / TikTok (capture d'écran)

La peluche entre en scène

Un autre détail a fait fondre ses admirateurs : Bruce a aussi attrapé sa peluche préférée, présentée comme son jouet de réconfort, pour la mordiller. Une internaute y a vu le signe d'un trop-plein de joie face aux encouragements qu'il recevait.

Ce réflexe n'a rien d'exceptionnel, expliquent nos confrères : dans les moments heureux comme dans les situations stressantes, saisir un objet aide parfois un chien à canaliser ce qu'il ressent et lui sert de réconfort.

À un internaute ravi de constater que le Golden avait le droit de monter sur le lit, son adoptante a répondu : « Il pourrait conduire ma voiture s'il le voulait ! »