Le mercredi 11 novembre 2026 à Eyguières dans les Bouches-du-Rhône, un chien de 5 ans répondant au nom de Saxo et de race Porcelaine a eu la malchance de se retrouver bloqué dans le vallon des Bessons, sans que son maître, Raymond Blat, puisse le rejoindre. Son sauvetage, relaté par La Provence , a nécessité la venue d'une équipe de pompiers spécialisée dans les milieux périlleux.

Jamais, avant cette journée, Saxo n'avait causé pareille frayeur à Raymond Blat. Le Porcelaine est tombé alors qu'il se trouvait tout en haut du vallon.

« J'ai eu très peur pour lui »

D'après Raymond Blat, son compagnon à 4 pattes serait passé par une faille pour se retrouver une dizaine de mètres en contrebas. Le maître a parlé d'un site pentu, semé de rochers, où une zone plane s'ouvre à mi-hauteur. « J'ai eu très peur pour lui », a-t-il raconté.

De là où il s'était arrêté, l'animal n'avait plus aucune issue : regagner le haut lui était impossible, poursuivre vers le bas tout autant. Quant à son humain, il n'avait aucun moyen de l'atteindre par lui-même.

Les secouristes du Grimp à la rescousse

Entouré de ses amis chasseurs, Raymond Blat ignorait d'abord vers qui se tourner, jusqu'à ce que l'idée de prévenir les pompiers d'Eyguières s'impose au petit groupe. Au téléphone, ces derniers l'ont mis en relation avec le Grimp, le groupe d'intervention en milieux périlleux, dont une équipe s'est déplacée jusqu'au vallon.

Sur place, l'un des membres de cette unité est descendu à l'aide de cordes jusqu'au Porcelaine, puis il l'a hissé jusqu'en haut en veillant à ne rien brusquer.

« Je les remercie chaudement »

Indemne, Saxo a pu rejoindre son maître. « Je les remercie chaudement, ainsi que mes amis chasseurs », a déclaré Raymond Blat à propos des pompiers venus au secours du canidé.

Le lundi 16 novembre 2026, la commune d'Eyguières a raconté le sauvetage sur son compte Facebook. La Provence précise que le texte était signé d'Alexia Cuckovic, l'élue à qui la municipalité du maire Frédéric Durand a confié une délégation toute récente, consacrée au bien-être animal. Ancienne éducatrice canin, elle s'est investie durant 10 ans dans la protection animale.