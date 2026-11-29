Tout est parti d'un parc de Seine-et-Marne, à la mi-octobre 2026 : des chiots âgés de quelques semaines seulement y étaient proposés à la vente par un homme, sous les yeux d'un policier alors en dehors de son service. L'intervention qui a suivi a permis de sortir 11 Malinois, 2 adultes et leurs 9 petits, d'un logement où la nourriture manquait, puis de les mettre à l'abri au refuge de la Tuilerie, rapporte la Fondation 30 Millions d'Amis .

Le fonctionnaire a alors prévenu ses collègues, afin que l'homme qui proposait ces chiots à la vente soit placé en garde à vue.

Les policiers ont ensuite pu localiser le domicile du vendeur grâce à « un chien adulte qui aboyait pour ses petits à une fenêtre en face du parc », a détaillé Jonathan, l'un des gardiens de la paix ayant pris part à l'intervention.

Épaulés par la brigade canine, les agents se sont rendus dans ce logement délabré, que Jonathan a décrit comme un squat. L'homme y détenait 9 chiots Berges Belges Malinois et leurs parents, un mâle de 2 ans et une femelle d'un an.

« Il ne voyait que l’intérêt financier »

Les croquettes y étaient rares. D'après le policier, l'homme interpellé n'arrivait plus à nourrir ses chiens : les 2 adultes étaient dénutris et la femelle, qui allaitait pourtant ses petits, avait cessé de manger. Le couple aurait été acheté sur un marché, selon les forces de l'ordre. « Son but était de faire de la reproduction pour après vendre les petits », a ajouté le policier.

L'homme n'a pourtant pas accepté d'emblée de se séparer des animaux. « Il a fallu qu’on lui montre des attestations vétérinaires pour qu’il comprenne que les animaux n’étaient pas bien. Il ne voyait que l’intérêt financier », a raconté Jonathan.

© 30 Millions d'Amis / YouTube

Au refuge, la mère doit encore patienter

Sollicitée par les forces de l'ordre, la Fondation 30 Millions d'Amis a accueilli toute la famille dans son refuge de la Tuilerie, situé à Saint-Hilliers (77). Les 11 chiens n'y sont pas arrivés dans le même état : les chiots, pas encore sevrés, étaient déshydratés et leur mère sous-alimentée, tandis que le père se portait mieux, d'après Anne Puggioni, la directrice des lieux.

Aujourd'hui, les petits ont plus de 2 mois et vont pouvoir être proposés à l'adoption, tout comme leur père.

La femelle, elle, devra patienter au refuge. « Elle nécessite une rééducation de comportement car elle n’est pas assez sociabilisée à l’humain », a expliqué la directrice.

L'homme chez qui vivaient les 11 chiens doit, lui, se présenter le 18 février 2027 devant le tribunal de Melun, pour une audience sur reconnaissance de culpabilité. La Fondation 30 Millions d'Amis a porté plainte contre lui.