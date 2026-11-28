Sam Coady ne comptait s'accorder qu'une courte pause dans une station-service des environs d'Anchorage, en Alaska (États-Unis). Ce jeune homme, qui rêvait d'un chien sans vouloir précipiter les choses, y a croisé Moose, un chiot croisé Berger-Husky proposé à l'adoption. Leur histoire est relayée par le média Cheezburger .

À l'origine, Sam Coady n'avait mis le cap sur l'Alaska que pour prendre livraison d'un camion remporté aux enchères. Il y a ensuite décroché un travail à Fairbanks et découvert, sur place, une existence tournée vers la nature.

Avoir un chien, Sam y songeait depuis toujours. Pour avoir été famille d'accueil auprès d'un Husky Sibérien, il mesurait toutefois pleinement la responsabilité que représente une adoption et tenait à ce qu'elle arrive au bon moment. Sa décision était prise : il attendrait que le hasard place un chien sur sa route avant de franchir le pas. Un peu comme s'il souhaitait que le pendant canin du « système universel de distribution de chats » agisse pour lui. Et c'est justement ce qui a fini par se produire.

Une halte, et un passager de plus

L'occasion a pris l'apparence d'un arrêt banal, dans une station-service proche d'Anchorage. Sam y a découvert Moose, un chiot noir au poil duveteux et aux oreilles tombantes, issu d'un croisement Berger / Husky, qui était proposé à l'adoption. Le jeune homme a été conquis.

© samcoady13 / Instagram

Cette rencontre que rien n'annonçait, Sam l'a prise pour un signe du destin. Il n'était plus question pour lui de repartir seul, et c'est avec le chiot à ses côtés qu'il a pris la route. Depuis, l'homme et le chien sont restés inséparables.

© samcoady13 / Instagram

Une vie d'aventurier

La vie de Moose s'est ensuite écartée de celle d'un chien de compagnie ordinaire. Entre les grands espaces de l'Alaska et les sorties en pleine nature, le jeune chien a suivi Sam dans tous ses déplacements, travail compris, et partagé avec lui chacune de ses découvertes.

© samcoady13 / Instagram

Ces aventures, Sam Coady les raconte en vidéo sur Instagram, où les internautes suivent, publication après publication, la croissance du jeune toutou.